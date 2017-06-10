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〈南部〉下週航行綠島 阿美族古竹筏海上試划

2017-06-10

〔記者張存薇／台東報導〕驗證三萬年前「台灣沖繩海路」，日本國立科學博物館、台灣史前文化博物館合作打造阿美族古竹筏，預計下星期將挑戰流速極強的黑潮，航向卅三公里外的綠島，而兩年後則計畫從台灣以人力方式划行到日本沖繩與那國島，兩百公里航程更是極大挑戰。

終極目標兩年後台日航行

日本學者海部陽介指出，日本考古學界推論，三萬年前人類有男、有女從台灣走海路遷徙到日本沖繩，為了驗證這個可能，去年日方也在沖繩製作草船航行，今年則把目標鎖定台灣阿美族竹筏，工藝師LAWAI四月完成長十一公尺、寬八十公分的五人座竹筏，比現有的阿美族竹筏還窄長，但全部是以三萬年前的技術水準、僅用籐、竹子製成，隨後在台東活水湖試划調整，六月初則從較南測的太麻里往杉原划行，十六公里的海路划行五點五個小時。

五位划手 台東代表張宏盛

這幾天「IRA」船隊都在杉原海邊試划，阿美族刺桐部落族人則為船隊舉行祈福儀式，希望一切順利，五位划手包括日本原康司、鈴木克章、唯一女性內田沙希及來自台灣、曾從花蓮划獨木舟到日本與那國島的六十三歲宋元開，台東代表為廿三歲最年輕的張宏盛，每人都有海上皮筏艇經驗，大家都希望順利完成任務，為二零一九年竹筏從台日航行暖身。

史前館長李玉芬指出，台東、綠島之間的海底因有火山地形，黑潮流速很快，但在花蓮外海則比較緩和，建議從較南邊出發，划到黑潮時讓竹筏順水流往北漂，海部陽介說，試划後發現黑潮海流，比想像中更快，這幾天會確定出發地點，預計十二、十三日天候狀況許可下，將出發試航綠島。

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  • 阿美族竹筏預計下週將航向綠島。（記者張存薇攝）

    阿美族竹筏預計下週將航向綠島。（記者張存薇攝）

  • 划手包括唯一女性內田沙希（左起）、宋元開、張宏盛、鈴木克章、原康司。（記者張存薇攝）

    划手包括唯一女性內田沙希（左起）、宋元開、張宏盛、鈴木克章、原康司。（記者張存薇攝）

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