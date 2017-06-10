〈南部〉單軌列前瞻 議員質疑恐成錢坑

2017-06-10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市高架單軌捷運系統已獲中央前瞻計畫核定，將興建藍綠兩條路線。市議員杜素吟昨質疑北捷與高捷都虧損，南市單軌未來恐成錢坑，債留子孫，要求市府勿草率興建。

交通局長林炎成表示，南市市區假日塞車嚴重，已非現有公車所能解決，便捷的交通運具可以提升台南交通的便利性及觀光，希望大家支持。

杜素吟質詢說，澳洲雪梨才剛結束營運廿五年的單軌電車，以台北人口密集，停車不易，居民對外交通需仰賴大眾運輸系統，都賠錢經營，台南市屬於陽春型的直轄市，人口不到二百萬，加上少子化，未來誰來坐輕軌？

交通局：經各方面審慎評估

林炎成表示，南市高架單軌系統是經過工程技術、財務規劃等各方面的審慎評估，而非一、兩天的草率決定，全世界有五十四個城市使用單軌系統，不少城市人口都不到五十萬人，像日本沖繩也有單軌系統，人口也沒台南多。現在台南市區假日嚴重塞車，公車已無法解決塞車問題，如果什麼都靠公車、自用車，馬路開闢再多都不夠用。

他表示，南市單軌的自償率廿六％，遠高於中央規定的十四％，而且公共工程本來就不是營利事業，不能以虧損做為興建與否的唯一考量，南市單軌系統預計十年達到損益平衡。

交通局副局長熊萬銀則表示，他搭過雪梨的單軌系統，該單軌很短，主要是觀光用，收費又高，與台南單軌的功能並不一樣。