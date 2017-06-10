〈南部〉農業灌溉科技化 帶手機就可巡水路

2017-06-10

掌水工老化 最高齡92歲

〔記者楊金城／六甲報導〕嘉南農田水利會僱請一千二百五十八位掌水工，管控引水灌溉以節水，六、七十歲比比皆是，最高齡掌水工是九十二歲，實在很辛苦，水利署選定官田推動精進灌溉管理技術實驗計畫，未來研發成果將整組推廣到各地水利會，農業灌溉科技化。

水利署責成南區水資源局和嘉南水利會合作精進灌溉管理技術實驗計畫，為期一年，由中華電信得標，南區水資源局長黃世偉說，官田實驗田區五十六公頃，用科技協助精密配水達到節水，可遙控開啟水門引水，還有感知器監控田間水位、土壤含水量、即時雨量等，未來掌水工只要帶智慧型手機就能巡視給水路，減輕負擔。

總統蔡英文昨天前往水利會六甲洗布埤視察抽水灌溉，並慰勞十七位掌水工，當中有八十二歲陳福生、八十一歲陳慶雄掌水工，也有七十多歲阿嬤掌水工，見到總統來慰問，掌水工十分開心。

水利會長楊明風說，掌水工負責農業灌溉最前線的引水、巡水路，日薪八百元，抗旱期一天八百五十元薪資，只有通水灌溉期才有工作，每人負責灌區四十到六十多公頃，工作辛苦、薪資低，有時是在偏僻的鄉間有危險性，使得年輕人不願做掌水工，掌水工平均年齡老化，須優先解決，希望農業灌溉科技化後，能減輕負擔。