〈南部〉視察地方建設 蔡英文︰答應的一定做到

2017-06-10

指蓋國圖南館 讓台灣均衡發展

〔記者劉婉君、洪瑞琴、王捷／台南報導〕為推動前瞻基礎建設，總統蔡英文昨親上前線，下鄉視察台南地方建設，她說，前瞻基礎建設計畫就是帶動台灣的經濟，由國家帶領投資的運動，「我答應的事情一定幫大家做到」，請鄉親與她一起拚。

中午蔡英文與市長賴清德、民進黨籍立委及議員餐敘未對外公開，前瞻計畫、年金改革及「一例一休」是座談焦點，蔡英文強調年金改革關係世代正義，立法院下個會期會列優先法案，再來就是一例一休爭議的修法，政策上路半年後再檢討，「不要一次開多個戰場」，逐步克服難題推動政策。

蔡英文視察白河水庫改善工程後，到太子宮揭匾，她說，國家級圖書館南部分館將設在新營，是全國第一個國家級聯合典藏中心，落腳新營，就是要讓台灣的發展均衡，「大家的需要，政府都知道，我也放在心裡。」場外來了台灣人民共產黨、台南市海峽兩岸交流協會向蔡英文抗議，台聯台南市黨部則「來替蔡英文加油」。

勉南美館 成為最明亮藝術櫥窗

蔡英文視察台南市美術館工程時，則指出這是國家重要的投資，期勉要以宏大的國際視野，成為「台灣文化首都最明亮的藝術櫥窗」。

蔡英文表示，國際的景氣在改善，台灣的經濟也開始改善，前瞻基礎建設計畫就是帶動台灣的經濟，由國家帶領投資的運動。

南美館目前工程進度百分之卅七．六二，當代館主要結構預計七月完成，目前已看得出輪廓，近現代館古蹟棟已完成結構補強工程，預計本年度可完成修復，新建棟三層樓的結構體也預計六月中澆置頂層樓板，外牆及內裝工程將於下半年接續進場，預計明年竣工。

蔡英文除聽取南美館工程簡報並從國立台灣文學館頂樓，眺望近現代館，再到當代館了解工程進度。

蔡英文指出，南美館一直受到各界關注，期勉南美館以宏大的視野，成為台灣文化首都最明亮的藝術櫥窗，並積極推廣藝術、鼓勵市民與學生親近美學，培育在地藝術人才，做為文化首都的美術館，南美館的使命就是讓人民看見，「文化的力量，就是城市的力量，就是國家的力量。」

午餐座談中另有小插曲，有市議員要求閣揆「林下賴上」，蔡英文與賴清德趕緊制止，蔡英文還開玩笑地說：「我們等一下來表決」，最終「下封口令」要求與會人員「出門後不能再提這件事」。