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〈南部〉180餘校非假日畢典 家長被迫請假

2017-06-10

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高市昨一口氣有一百八十多所國高中、小學舉行畢業典禮，非常熱鬧，卻也引起市議員質疑，指近九成學校畢業典禮選在昨天，由於非假日，許多家長被迫請假，只因不想在孩子成長過程缺席這場畢業典禮，彷如懲罰家長。教育局強調不干預，尊重各校的決定。

議員質疑彷如懲罰家長

民進黨籍市議員簡煥宗表示，昨天是週五小週末，高中職及國中小近九成學校在這天舉行畢業典禮，許多家長不一定能獲准請假，參加孩子的畢業典禮，更多家長為了不缺席孩子的成長過程，以及一生求學階段僅一次的畢業典禮，只得向公司請假，不免令人質疑，教育局和學校難道在懲罰畢業生家長嗎？

簡煥宗表示，因為參加小孩的畢業典禮，高雄許多公司意外少了產能，家長少了薪水，有些不能請假的父母，無法參加孩子的畢業典禮，他們的孩子也會感到落寞、遺憾，希望教育當局多為孩子與家長思考，不要造成三輸局面才好。

教育局表示，今年公布的行事曆「畢業週」是六月九日至十四日，其中十、十一日是週六、日假期，各校選擇畢業典禮日期，教育局尊重且不干預，以往學校就多選擇非假日辦畢業典禮，並非只有昨天。

教育局：尊重各校決定

此外，也有些學校因沒有場地，必須借用他校或公家機關禮堂舉行畢業典禮；另有學校怕天氣太熱，煎熬畢業生和家長，選在夜間舉行畢業典禮，方便家長參與，教育局都表尊重，任何選擇都由校方考量，絕不是懲罰家長。

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  • 陸軍官校昨舉辦學位授予典禮，210名畢業學生拿到學士學位畢業證書。（記者陳文嬋翻攝）

    陸軍官校昨舉辦學位授予典禮，210名畢業學生拿到學士學位畢業證書。（記者陳文嬋翻攝）

  • 高雄中學昨天歡喜舉行畢業典禮。（記者黃良傑攝）

    高雄中學昨天歡喜舉行畢業典禮。（記者黃良傑攝）

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