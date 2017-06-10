| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台東減C作戰奏效 5A以上42人

2017-06-10

新生高晴佑滿級分台東榜首

〔記者張存薇／台東報導〕國中會考成績揭曉，台東縣因推出「減C」大作戰，各國中成績普遍提升，今年全縣共有四十二人拿到5A以上成績，其中新生三人、育仁兩位及東海一人拿到5A++，新生國中高晴佑除5A++、國文作文也獲六級分，全縣最佳。

5A++去年掛零 今年6人

台東縣去年國中會考沒有人5A++，今年一口氣增加至六人，其中五人作文五級分、一人六級分。新生國中共有廿人成績在5A以上，大多選擇留在台東就讀，新生高晴佑、李晴恩、蓮王怡安均考出5A++成績，高晴佑是加拿國小校長陸雅林之子，他說，小考、段考都扎實準備，很開心考出好成績。而蓮王怡安則有申請跨考基北區，在父母鼓勵下預計到台北念高中，希望考上北一女。

東海國中共十一人成績在5A以上、其中羅韋翔及育仁中學郭典淳、蔡嘉峻均考5A++、作文五級分，表現優異。育仁謝汶哲、洪宇潔成績為5A以上。育仁校長黃炎銘說，今年廿位畢業生中，郭典淳、蔡嘉峻在歷次模擬考多為縣排男、女第一名，兩人志向都放在大學醫科，蔡嘉峻說國中會考沒有升學壓力，但目標放在大學，放榜後將開始準備高中課業，再拚三年。郭典淳則希望繼程父母衣缽念牙醫系，她建議學弟妹，升上九年級就要開始準備，至少考前一百天就要認真讀書，以免考前太緊張、唸書效果反而不佳。

今年台東縣各國中會考成績都有進步，另關山國中四人、池上國中三人獲5A以上成績，池上國中校長王叔冠說，今年有「減C教學」，學生成績都有普遍提升，往B邁進。東海國中老師江慧珠說明，東海國中今年針對數學補救教學，雖然正式實行只有兩個多月時間，但多陪伴與練習，的確有把學生往上帶，且還影響到其他科目成績提升。

廣告
  • 新生國中李晴恩（左起）、蓮王怡安、高晴佑考到5A++好成績。（記者張存薇攝）

    新生國中李晴恩（左起）、蓮王怡安、高晴佑考到5A++好成績。（記者張存薇攝）

  • 育仁中學郭典淳（左)、蔡嘉峻獲5A++作文五級分。（記者張存薇攝）

    育仁中學郭典淳（左)、蔡嘉峻獲5A++作文五級分。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
哥哥去年會考滿級分 妹妹接棒紅不讓

賴安琦決留在潮州高中就讀國中會考屏東縣私立南榮國中大放異彩，賴安琦、蔡佩育、蘇尹助三人獲得5A++、作文六級分，其中賴安琦更是承接哥哥賴金承…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽好湯✧羅宋湯
吃甜點♡草莓千層派
咖哩塊要熄火再加？
電子鍋煮炊飯有訣竅
轉寄

標題：〈南部〉台東減C作戰奏效 5A以上42人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月10日‧星期六‧丁酉年五月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.