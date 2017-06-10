〈南部〉台東減C作戰奏效 5A以上42人

新生高晴佑滿級分台東榜首
〔記者張存薇／台東報導〕國中會考成績揭曉，台東縣因推出「減C」大作戰，各國中成績普遍提升，今年全縣共有四十二人拿到5A以上成績，其中新生三人、育仁兩位及東海一人拿到5A++，新生國中高晴佑除5A++、國文作文也獲六級分，全縣最佳。
5A++去年掛零 今年6人
台東縣去年國中會考沒有人5A++，今年一口氣增加至六人，其中五人作文五級分、一人六級分。新生國中共有廿人成績在5A以上，大多選擇留在台東就讀，新生高晴佑、李晴恩、蓮王怡安均考出5A++成績，高晴佑是加拿國小校長陸雅林之子，他說，小考、段考都扎實準備，很開心考出好成績。而蓮王怡安則有申請跨考基北區，在父母鼓勵下預計到台北念高中，希望考上北一女。
東海國中共十一人成績在5A以上、其中羅韋翔及育仁中學郭典淳、蔡嘉峻均考5A++、作文五級分，表現優異。育仁謝汶哲、洪宇潔成績為5A以上。育仁校長黃炎銘說，今年廿位畢業生中，郭典淳、蔡嘉峻在歷次模擬考多為縣排男、女第一名，兩人志向都放在大學醫科，蔡嘉峻說國中會考沒有升學壓力，但目標放在大學，放榜後將開始準備高中課業，再拚三年。郭典淳則希望繼程父母衣缽念牙醫系，她建議學弟妹，升上九年級就要開始準備，至少考前一百天就要認真讀書，以免考前太緊張、唸書效果反而不佳。
今年台東縣各國中會考成績都有進步，另關山國中四人、池上國中三人獲5A以上成績，池上國中校長王叔冠說，今年有「減C教學」，學生成績都有普遍提升，往B邁進。東海國中老師江慧珠說明，東海國中今年針對數學補救教學，雖然正式實行只有兩個多月時間，但多陪伴與練習，的確有把學生往上帶，且還影響到其他科目成績提升。