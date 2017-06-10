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〈南部〉哥哥去年會考滿級分 妹妹接棒紅不讓

2017-06-10

賴安琦決留在潮州高中就讀

〔記者葉永騫／崁頂報導〕國中會考屏東縣私立南榮國中大放異彩，賴安琦、蔡佩育、蘇尹助三人獲得5A++、作文六級分，其中賴安琦更是承接哥哥賴金承的好成績，兄妹兩人連續兩年在國中會考都獲得滿級分，並決定留在縣內在地的潮州高中就讀，也讓地方引以為傲。

南榮國中三人獲得滿級分

南榮國中在這次的國中會考獲得滿級分的三人為賴安琦、蔡佩育、蘇尹助，獲得5A++、作文五級分的則有陳俊維、蔡知言、涂晏箏，其中賴安琦的舅公是潮榮聯合診所的院長梁應鐘，就讀潮州高中的哥哥賴金承去年也是滿級分，未來將留縣在潮州高中就讀，希望日後能當醫生。而蔡佩育則是潮州蔡明峻醫師的千金。

蘇尹助則是來自金融界家庭，母親是中國籍，活潑聰明的蘇尹助有著不服輸的個性，常和同樣考上5A++的陳俊維在校內互相抵勵，一起讀書努力，這次都能考上好成績，家人和師長都相當高興。

賴安琦等人說，能夠考出好成績都是靠平時上課認真專注，考前最後衝次時，將以前整理的筆記或重點拿出來複習，並沒有熬夜看書的情形。

南榮國中教務主任吳淑惠表示，今年全校預估有四十九人可達到雄中、雄女，全校作文六級分以上有卅人，五級分以上有二百一十九人，而六名獲得5A++的學生都是音樂班學生，不但學業成績佳、課外活動也是相當活躍。

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  • 國中會考南榮國中蘇尹助（左起）、賴安琦、蔡佩育獲得滿級分。（記者葉永騫攝）

    國中會考南榮國中蘇尹助（左起）、賴安琦、蔡佩育獲得滿級分。（記者葉永騫攝）

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哥哥去年會考滿級分 妹妹接棒紅不讓

賴安琦決留在潮州高中就讀國中會考屏東縣私立南榮國中大放異彩，賴安琦、蔡佩育、蘇尹助三人獲得5A++、作文六級分，其中賴安琦更是承接哥哥賴金承…

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