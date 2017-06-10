〈台北都會〉智慧化城市?》自動報到及繳費 台北聯醫沒設

2017-06-10

〔記者陳紜甄／台北報導〕柯市府喊出智慧化城市口號，但台北市議員林亭君昨在議會市政總質詢時指出，市立聯合醫院繳費仍靠人力作業，診間外也沒有自動報到系統，十二區運動中心網頁更是良莠不齊，沒有整合；她質疑，這就是市府所謂的智慧化？資訊局說，已針對智慧化城市發展訂定六年逐步計畫，林亭君反批，「你們逐步也真是太牛步了！」

市長柯文哲日前主持交通會報時提到，要推動台北市邁向智慧化城市，「醫療」是其中重點發展項目之一。但林亭君說，台北醫學大學附設醫院在二○一五年就推動自動化繳費機，新北、台東、基隆等縣市也已開始使用智慧系統，就只有北市聯醫還停留在人工繳費。

不少民間醫院也已設置自動報到系統，病患只要在診間外將健保卡插入系統，就自動報到。

林亭君說，病患不必打開診間大門詢問護理人員，打擾診間病患看病隱私，護理人員還可專心工作。自動報到系統在其他縣市早就不稀奇，她質疑，北市府卻還沒推動。

運動中心網頁3個月內整合

林亭君也說，十二區運動中心網頁分開招標，內容良莠不齊，文山、大安運動中心網頁有顯示容留人數，民眾可查看使用人數，避免尖峰時間去人擠人，但其他區網頁卻沒有這項功能，「這是便民嗎？」體育局回應，三個月內會整合各區網頁。