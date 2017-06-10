〈台北都會〉世大運祭「天網計畫」 無人機禁亂飛

2017-06-10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運倒數六十九天，由於日前發生遙控無人機擦撞台北一○一大樓等事件，台北市長柯文哲昨宣布「天網計畫」，世大運賽會期間，為拍攝新聞畫面需在場館範圍使用無人機，要事先提出申請，否則不准使用！台北市警察局補充，違反規定者除了口頭告誡，若觸犯刑法、社維法等法令，即刻依法辦理。

柯文哲昨到天母棒球場視察天網計畫演練，現場模擬未經申請許可的遙控無人機入侵比賽場館，傳出爆炸聲，警方立即掌握控制權，擊發捕捉網攔下無人機；現場還模擬三台無人機同時出現，警方也出動無人機攔截槍，發出訊號迫降、驅離。

對於演練表現，柯Ｐ稱讚國安單位出手，絕對超過九十分，但他話鋒一轉說，「攔截槍一次只能發射一個網子，若攔截失敗怎麼辦？況且真實情況不像演練會乖乖等被抓」，要求相關單位再討論和演練。

他也提到，立法院尚未通過無人機管理辦法，北市府與行政院商討後，以行政命令方式規範，世大運期間，若要在場館範圍使用無人機拍攝新聞畫面，需於十五天前提出申請，空域管制地區則是四十五天前。

市警局說，天網計畫包含以雷達偵測無人機、擊發捕捉網，並以攔截槍接收遙控頻道，迫降及驅離遙控無人機返回原起飛點等應變措施，目前尚未立法，除非觸犯相關法令，只能口頭告誡。