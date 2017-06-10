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〈台北都會〉球星險灌倒世大運籃球架 柯P：破壞公物

2017-06-10

〔記者何世昌、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕瓊斯盃男子組七月十四日在世大運籃球賽場館—台北和平籃球館開戰，作為世大運測試賽。籃球協會理事長丁守中、SBL球星戴維斯、世大運女籃總教練威格納（Ken Wagner）等人昨上午到場現勘，戴維斯還試灌籃，但因球架尚未固定，他差點跌跤，事後直呼「恐怖」！

丁守中說，瓊斯盃男子組七月十四至廿三日在和平國小新建的籃球館點燃戰火，昨特別率總教練、球星等技術員現勘環境。不料，高達二○三公分的球星戴維斯當場灌籃測試，球架卻被他往下拉，險些跌跤，事後直呼恐怖！

戴維斯也視察環境，反映觀眾席距離太近、更衣室空無一物，而且浴室隔間低矮狹窄，他的雙肩卡門框、半顆頭露在外面。

球架、地板都待裝

對此，體育局副局長蔡培林回應說，地板因受潮膨脹而不平，美國原廠已重新生產，預計七月五日重鋪完畢。也由於地板還沒到位，球架暫未固定，才導致灌籃受重而下滑。

選手用品租賃補齊

至於更衣室、浴室隔間，蔡培林說，賽會期間會租賃置物櫃、板凳供選手使用；浴室隔間則通過國際大學運動總會FISU認可。

戴維斯灌籃差點跌跤，民國黨市議員徐世勳、民進黨市議員洪健益及謝維洲昨在議會質詢時，都質疑是否有缺失？柯文哲起先沒搞清楚狀況，脫口而出說戴維斯「破壞公物」，一旁體育局長鄭芳梵連忙緩頰說，戴維斯灌籃時，球架的籃框、籃板還沒裝好。

而外界普遍不看好的世大運，柯文哲昨晚接受電視台專訪時則信心滿滿地說，台北市政府公務人員有一定能力，一定能辦好這次的世大運。

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  • 戴維斯灌籃測試世大運台北和平籃球館的籃球架，但尚未完成固定，球框受重下滑，讓他差點跌跤。（記者何世昌攝）

    戴維斯灌籃測試世大運台北和平籃球館的籃球架，但尚未完成固定，球框受重下滑，讓他差點跌跤。（記者何世昌攝）

  • 和平國小籃球館選手浴室隔間低矮狹窄，戴維斯說：「你們可以看到，我雙肩卡住。」（記者何世昌攝）

    和平國小籃球館選手浴室隔間低矮狹窄，戴維斯說：「你們可以看到，我雙肩卡住。」（記者何世昌攝）

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