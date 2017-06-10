〈台北都會〉台北家長踢爆》學校設聯誼中心 喊無處設幼兒園

2017-06-10

有餘裕空間 遭質疑不當挪用

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市長柯文哲開出公幼加非營利幼兒園，與私幼的比例要達到七比三的支票，並要市府找空間增設幼兒園。但家長向市議員投訴，有學校的校史室空蕩蕩，甚至有附設吧台的聯誼中心，卻宣稱沒餘裕空間增設幼兒園，質疑空間遭不當挪用，多名市議員更指出，非營利幼兒園中籤率僅九％，「抽中猶如中樂透」，痛批市府增園速度緩慢。

非營利幼園 4校9月可設立

對此，教育局主秘謝麗華說，校園空間盤點有困難，但目前已找四十所學校，評估設立非營利幼兒園，今年九月前確定有四所學校可設立。另外，校園一樓層空間規劃是否恰當，也會進行了解。

校史室空蕩 聯誼廳還設吧台

議員李慶鋒、許家蓓、顏若芳昨偕同平價托育家長權益促進會召集人蔡宜珊，共同召開記者會。蔡宜珊說，日前她發現某校一樓設立校史室，歷史資料擺設卻很少，還有聯絡交誼中心，竟有吧台、十四人餐桌與長條大沙發。

蔡宜珊驚呼，「我真的嚇到了」，從小到大沒看過，她質疑教育局以沒有餘裕空間為由，以致普設幼兒園進度減緩，呼籲教育局清點餘裕空間，並公開校園一到三樓的平面圖。

李慶鋒表示，去年北市非營利幼兒園，二五三八人登記抽籤，最後僅三三九人抽中、中籤率十三％，今年則登記抽籤二八五四人，要搶二四三個名額，中籤率下降至九％。

增園速度慢 議員促盤點空間

他說，每年至少有兩萬名三至五歲幼兒，不少人可能沒抽到公幼與非營利、私幼讀不起，「沒有地方可以去」，只能請家中長輩帶。市府每年增班幼兒園速度慢，家長痛苦指數不減反增。李慶鋒等三名議員要求教育局加速盤點餘裕空間。

教育局副局長洪哲義解釋，餘裕空間盤點是依教育部相關規定辦理，校史室屬必要空間，至於聯誼中心則無正式名稱，可能作為學校其他用途使用。依幼兒園「營運成本」計算，非營利幼兒園需要至少六間教室，才足以營運。