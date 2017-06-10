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〈台北都會〉《基隆公立國中表現亮眼》增強體力釋放壓力 滿分王愛運動

2017-06-10

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中教育會考成績昨天公布，基隆三七三七位考生中，有廿二人獲得5A++；其中，公立國中表現亮眼，全基隆四位滿分王分別是中正賀崇恩、百福賴則勳、銘傳許志安及建德莊子瑩，莊子瑩更是唯一女生。

賴則勳說，爸爸希望他能睡飽一點，五堵國小畢業後選擇就近入學，考進百福國中體育班，主修羽球，他也參加國樂團擔任鼓手；導師王秀芝表示，體育班學生平日打球訓練，有體力應付課業，還能釋放讀書壓力。

賀崇恩也認同運動有助學習，在民俗體育的繁複訓練下，讓他有體力應付課業。賀崇恩說，他的國文不好，感謝導師范君珮不厭其煩指導，分享同學好文，讓他的作文拿到六級分。

信義國中黃雅筠熱愛電腦程式設計，功課在校先寫完、書包課本放學校，放學回家就是用手機看科幻小說，上網做電腦程式設計，一天玩3C近五小時，會考成績5A++、作文四級分。黃雅筠說，上課專心，聽不懂就問，沒別的訣竅。

莊子瑩為基隆唯一的女生滿分王，校長徐仁斌指出，莊子瑩八年級參與北區專題寫作競賽，以「關懷外籍移工」為主題，獲得北區總決賽特優；九年級複習考，她從未考進全校前三名，此次獲得佳績，歸功於平時按部就班的學習。

雙胞胎姊弟好成績 老爸超開心

武崙國中周成汶、周成康是雙胞胎姊弟，弟弟周成康會考成績5A++、作文五級分，姊姊周成汶4A++、1A+、作文六級分，姊弟倆可望上第一志願；爸爸周義順昨天笑得合不攏嘴，他說，這一切都要謝謝老師辛苦指導。

導師江采璘表示，姊姊認真努力學習，弟弟平常只對有興趣的科學花心思，還在聯絡簿上寫武俠小說連載；弟弟到九年級突然覺悟，卯起來衝刺學業，連吃飯都計時，姊弟競爭衝刺下，考出好成績。

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  • 武崙國中雙胞胎姊弟周成汶（左四）、周成康（右三）成績優異，父親周義順（左五）超開心。（記者俞肇福攝）

    武崙國中雙胞胎姊弟周成汶（左四）、周成康（右三）成績優異，父親周義順（左五）超開心。（記者俞肇福攝）

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