〈台北都會〉單親母撐家計 呂佳蒨孝順會考滿分

2017-06-10

〔記者翁聿煌／新北報導〕國中教育會考成績出爐，不少學生雖出身社經弱勢，仍堅持不放棄，其中，樟樹國中學生呂佳蒨成長於單親家庭，平常要幫忙照顧學習弱勢的弟弟；福和國中黃曼綺來自中低收家庭，考前努力衝刺，兩人都獲得5A++與作文六級分。

成績好又孝順的呂佳蒨就讀北峰國小時，曾拿過總統教育獎，她生長在低收入家庭，爸爸是油漆工，在她國一時因傷過世，母親是新住民，一人工作撐起家中生計。呂佳蒨平常要幫忙照顧念國小的弟弟，自己還能保持優異學業成績。

樟樹國中校長郭雅美表示，佳蒨獲總統教育獎後，有私立國中願提供她獎學金就讀，但國小校長鼓勵她留在汐止樟樹國中，校方也為她成立教育儲蓄戶照顧她。呂佳蒨說，長大後想要當公務員，有穩定的薪水，讓全家人過更好的生活。

考前校排50名外 黃曼綺衝出滿分

黃曼綺考出滿分，讓師長跌破眼鏡，黃曼綺說，考前校排約在五十名至八十名間，最後一百天時，她腦海中不斷響起「不管從什麼時候開始都來得及！」因此開始加倍努力，埋首苦讀、反覆練習，考得5A++及作文六級分好成績很開心。

辭修高中國中部張維惟由單親爸一手拉拔，他立志考出好成績，平時善用時間與同學切磋，假日及晚自習自動自發靜心讀書，考得5A++和作文五級分。

蘆洲國中李丞翊父母離婚，由母親照顧他和妹妹，加上外公中風臥床、外婆行動不便，家中經濟由母親一肩扛起；丞翊對學習與活動有高度熱情及進取心，不僅課業名列前茅，課餘還擔任社區服務學習及新北市兒少福利諮詢會代表，會考成績5A++、作文五級分。