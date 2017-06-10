〈台北都會〉大巨蛋復工？ 都發局長：還要過3關

2017-06-10

〔記者陳紜甄、黃建豪／台北報導〕停工近兩年的大巨蛋，內政部日前核可通過建築物防火避難性能設計的計畫書，遠雄只要完成變更建照與通過環評，大巨蛋就可全面復工。台北市議員阮昭雄昨在議會總質詢時關心後續期程，市長柯文哲回應說，大巨蛋要蓋必須符合公安水準，不過，最重要的一點，遠雄原核可的容留人數為六萬，若要變更人數為六萬以上，「環評就要重審。」

環保局長劉銘龍則說，遠雄大巨蛋的容留人數，二○一三年環評委員會核可通過為五萬九八三三人，可按原有承諾執行，遠雄若要提高人數，環評要重審。柯文哲也說，如果人數不改變，「我相信審查很快。」

劉銘龍強調，環評委員會七名北市府官派委員依法迴避，十四名府外委員，他相信會公開公正審查。柯Ｐ說，審查都是公開透明，「大家都在看，怎麼可能刁難。」副市長陳景峻說，遠雄送件進來，絕對不會刁難，「現在只是互信基礎不夠」。

阮昭雄認為大巨蛋爭議耗損市府相當多精力，擔憂復工期程遙遙無期。柯文哲則回應，「總是要依法行政，總不能什麼都不做，就投降給你（遠雄）。」

都市發展局長林洲民昨晚則開記者會強調，台建中心審查只是建築物的防火避難項目，遠雄只通過四步審查中的「第一步」，後續還有都審、環評、建管變更設計程序都走完，才能復工。