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〈台北都會〉雙城論壇若被吃豆腐 柯P：當場翻臉

2017-06-10

撞中共黨慶 柯P說沒差

〔記者何世昌、沈佩瑤／台北報導〕「台北、上海雙城論壇」今年由中國上海主辦，外傳辦在七月一日中共黨慶。民進黨市議員洪健益昨在議會質詢說，辦在中共黨慶還要去嗎？市長柯文哲回應，是否是黨慶，對他來講沒差；並自認「大家」都了解他的脾氣，如果真被吃豆腐，就當場翻臉！

向對岸喊話 應接受善意

柯文哲昨晚接受電視台專訪時則說，市府正積極與上海方面溝通協調，希望能在七月舉辦雙城論壇，以免與世大運撞期。他也藉機向對岸喊話，不該為了○．五％的芥蒂，放棄九十九．五％的善意。兩岸的政治高層現在僵住，那麼民間、企業、團體可以更多交流。

民國黨市議員徐世勳昨下午質詢時，要求雙城論壇改期。柯文哲說，黨慶歸黨慶，雙城論壇是雙城論壇，況且不是上海方能自行決定，還要北京批准，「我根本沒管是不是黨慶。」

柯回答引發民進黨市議員不滿，洪健益直指，黨慶這日期是「挖洞給人跳」，若此行像退役將領一樣被押著參加北京活動，怎麼辦？柯回，他未考慮黨慶因素，只要雙方時間談得攏就過去。至於會否被「吃豆腐」？柯自認，「我這個人有太多不可預測性，他們（指中國）不敢。」

議員謝維洲質詢，若中國官方媒體當場要求柯文哲祝賀黨慶，要如何因應？柯沉默三秒後回答，沒想到這個問題，但隨即又說，應該不會，逼他也不會講，「大家對我的脾氣應該有一定了解」，若不尊重，他就當場翻臉。

議員顏聖冠則說，前年雙城論壇，台灣媒體遭受不對等待遇，大多數場合只有中國媒體可入內採訪，台灣媒體被擋在門外；市府溝通雙城論壇細節時，應把台灣媒體權益也納入談判條件。

柯文哲回應，這就是台灣可貴的地方，不管心裡怎樣，都給媒體採訪自由；他不清楚上次的情況，但這次會通知大陸小組及對方，把雙方媒體對等也納入。

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