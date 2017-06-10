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〈台北都會〉管制廣告招牌 永康商圈店家不買帳

2017-06-10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲一句「受不了中華民國美學」後，市府開始進場管制店家廣告招牌，去年八月以北門周邊為示範點，自認做出成績，下個目標放眼有大量觀光人潮的永康商圈；但談到要限制招牌大小和高度，店家擔心影響生意，東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔不諱言，「這在永康會有問題！」

北市府管制北門周邊廣告招牌後，規定不得設置電子、閃爍式招牌，圖案、廣告內文字不能是高明度或高彩度，還劃定分區管制範圍，招牌依區域不得高於五公尺、八公尺或二十五公尺，一度引來店家抗議。經過一年多整合後，副市長陳景峻週二於市政會議指示，北門廣告物管制已取得一定成果，下一階段將在永康商圈推動。

恐限制大小 商家：會很麻煩

記者實際走訪永康商圈，發現享譽日韓的芒果冰店掛著碩大招牌，一旁的芋頭冰店為了吸客，招牌文字閃爍，有的甚至一棟樓租給不同店家，每層都有不同招牌，若按照市府現有標準，較繁華的永康街上大多數招牌都得拆除改善。糕餅舖店家說，日韓遊客多，為了吸引客人會擺寫有中、日、韓文的招牌，要讓人看清楚字，招牌就不能太小，還要擺得夠顯眼，若未來限制大小，會很麻煩！

劉鴻翔說，市府在兩、三年前談過，要統一整頓永康商圈廣告招牌，但當時每家只補助一萬元，經費太低而告吹，如今再談廣告管制，地方可能不同意。以北門為例，店家多是一樓店面，高度管制還能配合，但永康店面多且複雜，高度限制就很難配合，若要分區管制，也會有其他問題。

副市長指示 但府內尚未討論

雖然北門周邊廣告物管制施行已約一年，但計畫推動以來，真正拆除的廣告有十二面，正在製作新招牌也只有六到十面。都更處科長胡如君表示，北門因為是以社區整合方式來做，才由都更處負責，協助做交流與經驗傳承，內部尚未討論在永康商圈實施的規劃。

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  • 北門周邊店家廣告招牌雜亂，被市長柯文哲批評「受不了中華民國美學」，市府進場管制，認為做出成績，下一個目標鎖定永康商圈。（記者黃建豪攝）

    北門周邊店家廣告招牌雜亂，被市長柯文哲批評「受不了中華民國美學」，市府進場管制，認為做出成績，下一個目標鎖定永康商圈。（記者黃建豪攝）

  • 永康商圈招牌林立，大小、高度、亮度差異甚大，若按照市府現有標準，很多招牌恐怕要拆除。（記者黃建豪攝）

    永康商圈招牌林立，大小、高度、亮度差異甚大，若按照市府現有標準，很多招牌恐怕要拆除。（記者黃建豪攝）

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