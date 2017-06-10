〈台北都會〉金青建物被指違建 朱立倫：歷史產物

2017-06-10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員羅文崇、陳世榮、沈發惠昨天聯合總質詢指出，市府出租給救國團的金山青年活動中心，有十五棟建物沒有建物登記、使照、合法房屋證明、合法旅館申請、公安申報，是全台最大違建，卻以旅館營利，要求市長朱立倫收回，不應縱容救國團假公益之名、行營利之實；金山青年活動中心主任委員白珮茹表示，市府若願意接手或找財團來投資，救國團願意放手，但不樂見步上桃園霞雲探索基地、高雄澄清湖後塵，歸還後一片荒涼。

朱立倫指出，金山青年活動中心的建物，部分是都市計畫法實施前所建，部分是都市計畫發布後至民國九十八年前的緩拆違建，因此沒有建照和使照，是歷史背景下的產物，目前主管機關是教育部，消防局定期安檢都合格。

觀旅局：依落日條款 可營運至114年

觀光旅遊局長陳國君表示，依據旅館業管理規則第卅六之一，一○四年一月廿二日發展觀光條例修正施行前，非以營利為目的且供特定對象住宿的場所，而有營利事實者，應自修正施行之日起十年內，向地方主管機關申請相關登記，才能繼續營業；根據這個十年落日條款，金青與其他退輔會或農委會經營的建築，都可以營運至民國一一四年。

白珮茹無奈地說，被指為違建的建物有不少是都市計畫發布實施前的，市府去年已將租金從四百萬元漲為一千兩百萬元，但因客層屬性，金青難以擺脫虧損。

白珮茹表示，「趕走了救國團，又找不來財團」，金青前方的海灘已經非承租地，金青也拆走設施，現在是滿地垃圾，就像政府收回桃園霞雲探索基地被攤販佔據，高雄澄清湖派七人管理，荒煙蔓草。

金青：願意放手 但勿步桃、高後塵

白珮茹說，金青很多是在地的老員工，如果有財團願意投資，救國團願意放手，但不希望步上桃園及高雄的後塵，荒煙蔓草、員工失業，成為另一個社會問題。