〈南部〉鐵窗苦讀 54歲國中畢業了

2017-06-09

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕鳳凰花開，法務部矯正署台南監獄附設樹德補校昨天響起驪歌，已逾半百的楊姓收容人，國二就輟學，並在外遊蕩，從速賜康吸食到海洛因，青春歲月都與毒品為伍，最後涉及販毒，遭判重刑，他鐵窗苦讀，終於拿到遲了近四十年的畢業證書，感慨萬分。

法務部矯正署台南監獄附設樹德補校昨天舉辦畢業典禮，五十二名就讀國、高中部的收容人重拾書本，三年苦讀有成，都順利取得學歷資格。為鼓勵勤奮向上的學員，獄方特地在畢業典禮前安排懇親活動，與家人分享完成進修教育的喜悅，氣氛熱烈。

比照一般學校的畢業典禮，南監也頒發校長獎，以及德、智、體、群、美等各領域的成績優良獎，最後收容人代表還向老師獻花，感謝三年來的教誨、指導，有的還相互擁抱，場面溫馨。

五十四歲楊姓收容人是國中部年紀最大的學生，目前已經是三個孫子的阿公了，卻還被關在監獄裡，讓他感嘆自己蹉跎青春，相當悔悟，也決定利用時間，繼續當時沒有唸完的國中學歷。

楊因販毒被判了十九年又四個月，已服將近一半的刑期，他自嘲年紀大，書唸得比較吃力，但也認為勤能補拙，平時都很用功，課業還不錯，成績單寄回家裡，女兒還會開玩笑地說：「作弊的嗎？」

楊很感謝父母、子女從未放棄，本來還想繼續升學高中部，由於明年已經可以申請假釋，他怕佔掉名額，沒有報考；出獄後，將返鄉種芭樂、蜜棗，就近照顧年邁的雙親。