〈南部〉教堂成年禮 國三生學習勇敢追夢

2017-06-09

〔記者楊金城／北門報導〕特別的成年禮，安南區土城高中高三畢業生為國中部廿七位畢業生，昨天拉到北門區北門嶼教堂舉辦成年禮，效法「烏腳病之父」王金河醫師、慕紅豆、日本背包客大知等人的精神，勉勵畢業生人生不受限，勇敢追夢，奉獻人群。

高三畢業生陳品佑、胡絮雯等八人，去年在北門嶼教堂首辦成年禮後，決定今年為國中部廿七位畢業生舉辦成年禮，是傳承也是鼓勵學弟妹學習大愛精神。

老師吳美枝、王惠瑩說，王金河代表大愛精神，慕紅豆（唐大可）環島煮紅豆湯給弱勢者品嘗，也是服務奉獻人群的楷模，大知未帶錢環遊世界，則是敢於追夢，期望學生經過成年禮的洗禮，感受到這股熱血和使命，學習築夢踏實、服務和關懷社會的精神，真正長大，為自己負責，「帶上夢想，用自己的地圖走自己的路。」

畢業生參訪北門遊客中心，分組闖關遊戲後，走訪烏腳病紀念園區、北門嶼教堂，唐大可在教堂的成年禮上介紹他和日本友人大知的故事，頒發成年禮證書給畢業生，勉勵學生說，「再偉大的夢想，不去實踐也只會淪為白日夢，再小的夢想只要努力去做，夢想也會因實現而偉大。」

學生陳金暉、郭十熏說，從王金河、唐大可身上看見滿滿對台灣這片土地的熱情與愛護，值得學習；吳灃城說，國三這班在不少人眼中是「放牛班」，感謝王惠瑩老師沒放棄，同學對未來懷抱夢想，學習到勇敢追夢。