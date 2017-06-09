〈南部〉大學外籍生助國中生 製雙語電子書

2017-06-09

〔記者劉婉君／台南報導〕近年來許多高中、大學生紛紛走入偏鄉，辦營隊、帶領當地國中、小學生學習，國立成功大學的外籍生這學期也與本籍生一同到左鎮國中，與國中生合作製作互動式雙語電子書，國中生從收集資料中，重新認識家鄉，也建立自信，希望透過電子書，讓國際看見左鎮。

左鎮國中學生 重新認識家鄉

「成功大學X左鎮國中雙語電子書」共有八冊，包括宗教建築、北極殿、細說月桃、左鎮一日遊、左鎮二寮等，由左鎮國中四十一名學生協助領路、引見，與成大「服務學習融入專業課程」的學生們一起走訪左鎮，收集相關資料，雙方透過臉書的反覆討論，完成雙語電子書的編輯，目前已可透過IE，在左鎮國中官網點閱。

國中生與大學生分組合作，每一組都有外籍學生參與，左鎮國中一年級蔡依妏說，和哥哥姊姊們一起製作電子書的過程中，對自己的生長環境更了解，「發現很多以前沒注意到的資料，也敢開口和外國人說話了。」

成大醫學院生理所副教授蔡美玲表示，希望電子書有助於左鎮推動生態環保教育旅遊，吸引國內外遊客來訪，也可做為一○七課綱編寫鄉土教材融入生活科技的數位素材。

左鎮國中校長蔡宜興說，有了製作電子書的經驗，未來英語課程將加強地區性的字彙，做好迎接外國遊客的準備。