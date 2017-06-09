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〈南部〉〈祭孔場地〉敦源聖廟還沒修好 趕不及教師節

2017-06-09

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁的敦源聖廟，是新豐區官方聯合祭孔的重要場地，這項傳統延續了近七十年，二○六強震時嚴重毀損，市政府文化資產管理處運用賑災捐款辦理修繕作業，卻仍未動工，教師節前完成復建的承諾將跳票。

文資處長林喬彬解釋，由於第一階段的規劃設計案曾發包不出去，耽擱了復建進度，現正進行工程的招標，就緒後，經費八百萬元的修繕作業將儘速啟動，順利的話，希望趕在二○六地震兩週年前完成。

林喬彬強調，敦源聖廟屬於私人所有，加上之前未通過古蹟大會的審議，不具備文資身分，但市政府推崇其重要的歷史、教育等傳承地位，尤其祭孔儀式更值得延續，因此克服難題，全力修復。

年代久遠的敦源聖廟，一直有結構安全之虞，去年的二○六地震，讓樑柱、牆壁等毀損更嚴重，變成危險建築，現場緊急封閉。文資處決議，官民攜手讓敦源聖廟重現風華，趕在今年教師節前完工，不過對照現況，確定跳票。

根據紅瓦厝國小總務主任許耿肇的考究，敦源聖廟雖然是日治時期募款所建，早在清朝就出現了相關的國學社團，一直被視為地方文風的代表，過去都以神明會的方式進行祭拜，直到二次戰後。

而涵蓋永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎等新豐區的官方祭孔，起於民國三十八年，後來各公所輪流主辦，傳承迄今。

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  • 敦源聖廟的修復仍未動工，確定趕不及今年教師節前完成。（記者吳俊鋒攝）

    敦源聖廟的修復仍未動工，確定趕不及今年教師節前完成。（記者吳俊鋒攝）

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