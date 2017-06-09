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〈南部〉歷史建物 舊水雲派出所宛如廢墟

2017-06-09

〔記者王涵平／東山報導〕二○○九年登錄為歷史建築物的舊水雲派出所，迄今未進行修復，宛如一座廢墟，近來地震頻傳，地方憂心倒塌造成意外，希望相關單位儘速整修，也重現歷史建物風貌。

觀光景點 車友拍照打卡休憩站

舊水雲派出所為原南縣首座派出所列歷史建物，原稱「東山牛肉崎警察官吏派出所」，緊鄰廢校的水雲國小校區，面積一千九百多平方公尺，整棟木造建物及結構相當完整，彰顯日治時期警察制度實施的歷史意義。

由於舊水雲所建築本體與周邊環境均具特色，空間格局配置完備，為住辦混合形式建築，表徵日治時期建築風貌及法治制度，舊水雲所具地方史及日治時期地方警政制度研究價值，建議可以規劃再利用。

地方文史工作者表示，舊水雲所已成當地觀光景點之一，警察局也設置鐵馬元氣站，是車友暫歇拍照打卡重要休憩處所。但現在如同廢墟，令人唏噓，未來如能規劃為警察博物館，應可成為在地發展觀光重要地標。

在地居民表示，近來地震頻傳，原本相當破舊的舊水雲派出所看似愈來愈傾斜，假日期間常有車友、遊客出入，很擔心突然倒塌造成意外，相關單位不能忽視。

文化局︰盼在明年進行修復

議長賴美惠接獲地方反映後，要求文化局儘速處理，文化局指稱，舊水雲派出所是公告的歷史建築，目前已經完成修復設計，今年底會向中央爭取補助，因所有權單位是警察局，會與警察局溝通，盼可以在明年進行修復。

不過，文史工作者認為，文化資產保護並非警方專業，交由警局處理的難度相當高，建議應由文資處評估以專案方式緊急處理，否則以舊水雲所的現況，恐怕很難撐太久。賴美惠同意地方看法，將協調文資處盡快評估整修。

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  • 2009年登錄為歷史建築物的舊水雲派出所，迄今未進行修復，宛如一座廢墟，近來地震頻傳，地方憂心倒塌造成意外。（記者王涵平攝）

    2009年登錄為歷史建築物的舊水雲派出所，迄今未進行修復，宛如一座廢墟，近來地震頻傳，地方憂心倒塌造成意外。（記者王涵平攝）

  • 歷史建築物的舊水雲派出所相當破舊，文化局指稱，盼明年進行修復。（記者王涵平攝）

    歷史建築物的舊水雲派出所相當破舊，文化局指稱，盼明年進行修復。（記者王涵平攝）

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