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〈南部〉軍醫院藥師疑勾結藥商 涉收賄遭聲押

2017-06-09

〔記者黃良傑、蘇福男／高雄報導〕國軍高雄總醫院岡山分院藥事科主任杜姓中校，去年間得知醫院獲配「國軍一○六—一○七年度藥品聯標」，對廿至卅項不等藥品採購有提報權限，由藥商業務楊姓處長、王姓主任安排，涉收取每項一萬元回扣後，將該藥商經銷的十項藥品列入該軍醫院，雄檢昨兵分十五路搜索，約談十人到案，訊後聲押杜、楊、王等三人。

杜姓中校否認收賄，岡山分院醫護人員也不相信他會收取回扣，院方高層強調尊重司法，將由國防部統一說明。

雄檢檢肅黑金專組偵辦國軍總醫院岡山分院藥劑師涉收受藥商賄賂，指揮高雄市調處等單位，分赴高雄、台北、新北等十五處搜索，查扣電腦、帳冊、採購品項資料，傳喚涉案藥劑師、醫師、藥商職員等十人到案，釐清案情。

檢調指出，杜姓主任具藥劑師資格，負責藥品調劑、臨床藥學諮詢服務，以及醫療衛材與醫療儀器採購等業務，同時也是該院藥品衛材審查委員會委員，具採購藥品審查權，並參與採購等相關業務。

他於去年間得知岡山分院分配「國軍一○六—一○七年度藥品聯標」案中，多達廿至卅項不等的藥品採購提報權，涉與藥商南區業務代表王主任接洽，談妥每提報一項該藥商經銷藥品，可得一萬元賄款，結果該藥商分配到十項藥品，被列入醫院採購藥品品項，並層轉主辦本次招標的國軍醫院。

同年六月間，王主任與其主管楊處長確認該十項藥品，均提交負責招標的國軍醫院後，由王交付十萬元給杜，檢調搜索過程中，發現該藥商有多筆資金流向可疑，將深入追查有無其他人員涉案。檢方認為，杜涉犯貪污治罪條例，藥商楊處長、王主任二人犯嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。

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  • 國軍高雄總醫院岡山分院藥事科杜姓主任，涉嫌向藥商收取回扣，藥劑師和二名藥商業務幹部遭聲押。 （記者蘇福男攝）

    國軍高雄總醫院岡山分院藥事科杜姓主任，涉嫌向藥商收取回扣，藥劑師和二名藥商業務幹部遭聲押。 （記者蘇福男攝）

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