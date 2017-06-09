〈南部〉普門中學疑食物中毒 49生就醫

2017-06-09

〔記者方志賢、洪臣宏／高雄報導〕高雄普門中學傳疑似食物集體中毒，有四十九名學生出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，分別送高雄榮總、義大醫院及鄰近診所就醫，由於學生前天食用的午餐及晚餐，均由學校委外的團膳業者供應，衛生局昨天到大寮區團膳業者工廠採集十二件檢體送驗，以釐清是否為食物中毒。

衛局採集12件檢體送驗

衛生局表示，前晚陸續接獲義大與高榮急診室通報，有普門中學學生因嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀就醫，並進一步聯絡普門中學，校方表示前晚到昨上午陸續有四十九人出現身體不適就醫。

教育局也說，經校方統計，前晚有廿一名學生就醫，包括二名由家長陪同自行就醫，昨上午又有廿八人就醫，合計四十九人就醫。

衛生局指出，學生食用團膳業者供應的午餐及晚餐外，另有兩班畢業班學生前晚舉辦活動，請仁武區外燴業者到校烹煮，但部分學生是吃了午餐，就出現不適症狀，所以初步排除與外燴業者有關。

衛生局說，身體不適的學生，前晚至昨早陸續就醫，經過醫院治療，症狀解除後，昨均已出院回學校或返家休息。

衛生局昨上午前往大寮區團膳業者的工廠採集十二件檢體送驗，以釐清是否為集體食物中毒。

衛生局現場採樣的十二件葷素檢體，分別是雞肉飯、關東煮、高麗菜、四神湯、仙草甜湯、豆包、螞蟻上樹、紅燒蘿蔔、菜豆、素酸辣湯、綜合甜湯、小黃瓜等。

普門中學校長蔡國權指出，前天下午起有學生出現腹痛、嘔吐症狀，狀況持續到昨天上午，有四十九名學生分別送到高榮、義大及大樹區診所就醫，目前都已恢復並返校。

至於為何會發生食物中毒情形，蔡國權表示，學生都是吃到團膳公司提供的午餐後，才開始出現不適症狀，校方尊重並且配合衛生局的檢驗及調查結果。