〈南部〉C肝新藥副作用低 偏鄉病患獲新生

2017-06-09

〔記者王秀亭／台東報導〕Ｃ型肝炎是僅次於B型肝炎的肝臟第二號殺手，但傳統治療處方所帶來的副作用，常讓病患卻步，衛福部今年將全口服新藥納入健保給付，家住海端鄉的六十一歲王春香昨天在台東馬偕醫院副院長白明忠陪同下經驗分享，王春香說，新藥讓她終於有了笑容，對未來有希望。

王春香表示，四年多前因頭痛、發燒、肚脹到診所就醫，抽血發現肝指數過高，轉診到台東馬偕醫院進一步檢查後，發現是C型肝炎，接受長效型干擾素及雷巴威林治療處方，副作用讓她變得易累、掉髮、無食慾、記憶力變差，甚至爆發憂鬱症、注意力不集中，曾經在山上砍甘蔗，砍傷自己的手。

王春香說，雖然身體很不舒服，體重從六十多公斤掉到四十五公斤，連丈夫都會刻意躲開他，避免吵架，仍不放棄治療、不埋怨，堅持相信醫師，直到新藥出現後，幾乎沒有副作用，也已治癒。

白明忠指出，肝硬化是國人十大死因第九名，引起肝硬化最常見的是B、C型肝炎，據統計國內B肝帶原者約有三百萬人，C肝有五、六十萬人，但C型肝炎者接受治療的僅有六萬人左右，呼籲民眾可做B、C型肝炎檢測，及早發現、及早治療。

東馬胃腸肝膽科醫師鄭群翰進一步指出，B型肝炎的發生率在疫苗普及後逐年降低，但C型肝炎目前無疫苗可預防，東馬近七年來以傳統長效型干擾素及雷巴威林的治療處方，每年約有七十至一百人，治療成功率約七成左右，自衛福部將全口服新藥納入健保給付後，有條件開放C肝患者使用，目前東馬已有三十多人服用，副作用低，治癒率高達九成至九成九。

鄭群翰說，王春香是第一批服用新藥的病患，已完成十二週療程，已無檢出C肝病毒，十二週後再次追蹤就能確定治癒，不過後續仍須持續追蹤。