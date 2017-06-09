〈南部〉圍籬迷宮多年 台東車站挨批門面難看

2017-06-09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東車站是重要觀光門面，但工程圍籬已成了它的招牌形象！台東市長張國洲與市代林献堯昨天怒轟車站工程圍籬多年令台東顏面盡失，旅客在圍籬動線間，像走迷宮，走得一頭霧水。

鐵改局︰動線會改善 明年保證完工

鐵改局台東工務段段長廖明誠坦言，因包商連三倒，目前執行工程的已是第四包，預定完工日期將延到明年六月，工程圍籬是保障安全的必要措施，並已針對民眾反映的各種不便，加強動線改善及標示。

台東車站改善工程於一○二年六月隆重舉行動土典禮，原計畫訂一○五年六完工，未料承包商倒閉，工程停頓後解約，經鐵改局七度招標才重新發包，原訂今年底完工，不料包商又違約停工，目前已由第四家包商接手，工程費也由三億四千萬元增到約四億元。

廖明誠表示，包商都來自外縣市，工班也從外縣市調來，導致難以掌控，不過，目前施工進度已超過百分之六十，施作狀態相當穩定，他保證可以做到明年六月完工。

市長、市代怒轟顏面盡失不便民

市代會昨天進行質詢議程，林献堯說，幾年來，一位外地來的朋友坐火車來台東，他去接人，不但自己根本找不到哪裡停車、何處出口，朋友也很納閃的說「幾年了，你們台東的車站都還這麼亂」？讓他覺得很沒面子。

林献堯說，車站是台東的門面，工程圍籬多年，根本是給台東人「漏氣」。

市長張國洲說，從擔任縣議員到市長，他都曾反映過車站的問題，甚至，車站外圍入夜黑漆漆，也是市公所出面強化照明。但車站是中央單位施工，地方根本管不到，他實在很無奈。

張國洲說，車站現在到處圍籬，民眾繞東繞西很不方便，他也按耐不住了，不如，擇期到車站發出怒吼，要中央正視。