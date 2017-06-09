〈南部〉賴清德、謝龍介互嗆 選市長、選總統還早

2017-06-09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德的「親中愛台」說，昨天在台南市議會持續發酵。市議員謝龍介質詢時，質疑賴清德雙重標準，賴則回應不必替中國來質疑他。兩人針鋒相對，謝一度衝上報告台與賴發生爭執，雙方並互嗆選市長、選總統還早。

對於謝龍介追問「台灣要如何獨立？」賴清德事後受訪說，台灣內部意見要先一致，未來國家是統是獨，應由公投決定台灣的前途。他主張以台灣為核心，即便是主張台灣獨立，未來根據民進黨的台灣前途決議文，也要由台灣二千三百萬人決定。賴清德說，民進黨或是他本人，不接受九二共識最大的目的，是要保障人民對國家未來的決定權。

謝龍介昨天質詢一開始質疑賴清德親中愛台的立場和前總統馬英九的立場有何不同？根本是雙重標準，你親中愛台，人家就傾中賣台。謝並質疑「你不管你擔任何職務，是否繼續主張台灣獨立？」

賴清德說，「第一，有資格質疑我親中愛台是否正確的，其實是中國，你沒必要替中國來質疑我。」謝則說，「真正會出賣台灣的是你！」最後謝對賴清德說：「你不說，那下來讓我來說。」甚至直接走上報告台，與賴清德發生爭執。主席唐碧娥則數度請謝離開，謝則不予理會，與賴一來一往對嗆，時間到時，賴清德說，「要來這（報告台），要經過選舉」，並嗆謝說「你要當市長還早！」謝則回嗆說，「你要當總統還早！」雙方不歡而散。