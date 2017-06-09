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〈南部〉PM2.5早納管 環局將訂細則

2017-06-09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕空品新制今日公布實施，環保局表示，若依修正版濃度發布條件，南市去年發生嚴重惡化警告次數是零，而且前年就率先將PM2.5納入管制措施，將再配合環保署新政策研訂細則。

環保局說，其實南市早在一○四年五月就率中央及全國之先，將PM2.5納入空氣品質惡化警告及應變措施，實施校園、老人福利機構、區公所空品旗設置及垃圾車預警等通報機制，並已提出多項防制辦法，新制上路後，將更有法源依據強制執行及開罰。

而據南市四處空氣品質監測資料顯示，若依修正版濃度發布條件，南市去年發生嚴重惡化警告次數是零，PM2.5年平均濃度自一百年36.7μg/m3下降至一○五年26.4μg/m3，改善幅度達到廿八％。

環保局表示，中央將再邀各縣市開會，確認哪些管制範圍大原則，以利地方依區域特性研訂細則，趕在十月空污高峰季節執行，修訂重點包括預警一級時，學生戶外活動須調整於室內辦理；達嚴重惡化三級時，高中以下需停止戶外活動；達嚴重惡化二級則禁止各級學校舉辦戶外運動賽事；達嚴重惡化一級則各級學校立即停止戶外活動、停止勞工所有戶外工作活動、縣市政府可決定是否停課。

此外，依據空氣品質嚴重惡化的等級限制或禁止二行程機車及老舊柴油車輛的行駛規範區域、露天燒烤行為及各項工程開挖、整地。

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