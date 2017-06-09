〈南部〉空品新制今上路 遭諷標準變寬鬆

2017-06-09

民代及環保團體不領情

〔記者洪瑞琴／台南報導〕環保署將細懸浮微粒（PM2.5）納入空品管制，新制「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」於今天實施，台南市議員及環保團體「不領情」，更諷刺環保署放鬆標準，只是「欺騙百姓」虛晃一招。

舊制「紫爆」 新制變「預警」

台南社大講師晁瑞光表示，中央將管制標準訂得寬鬆，舊制「紫爆」惡化指標，新制變成「預警 」而已，況且二行程機車已列逐年禁止範疇，污染物排放大的工廠，為了自身節電早就有電力降載相對因應，環保署拿來當管制要求只是徒具形式，但是中央新制既然授權地方因地制宜，南市標榜低碳、健康城市，就應更嚴格規範，污染排放大廠資訊透明化供公民檢驗。

藍議員︰公布排污大廠

民進黨市議員邱莉莉認為，中央單把PM2.5納入緊急防制辦法進行管制，會形成弔詭且不公的現象，空品惡化區的民眾呼吸他處飄來的空氣污染已經很無辜，緊急防制又進一步約束他們的日常作息，如同「黑狗偷吃、白狗擔罪」，市府應要求環保署或行政院另給資源改善空品，畢竟從去年入冬後PM2.5數據來看，台南、高雄、屏東最有可能是緊急防制辦法的適用對象，南部三縣市應該聯手要求補償性措施。

國民黨議員洪玉鳳表示，政府往往「訂得嚴格、執行寬鬆」，真正的排放污染源，環保局若有執行氣魄，大可公布哪些污染排放大廠，與執行改善成果。

台南市教育產業工會暨南市教師會理事長侯俊良認為，教育部和環保署應採積極的方式，包含學校設置空氣品質監測器，一旦發現空污達嚴重狀況，應提供學生N95口罩，另外學校應設置避難室，設置空氣清淨機，在空污達嚴重狀況時，提供高危險群學生（如︰氣喘）能有乾淨空氣。