〈南部〉農業師傅耐操 四月至今完成上千項任務

2017-06-09

六龜團即起招訓 8月上工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會於高市首推農業師傅，耐操好用，今年四月至今才上工兩個月，已完成一千一百多項任務；農委會加碼成立六龜團，今年八月一日上工，市府農業局即起招兵買馬，預估二團每年可完成一萬六千個任務。

高市農業缺工約九千人，農委會為舒緩季節性缺工，於高市首推農業專業技術團，由大樹區農會培訓錄取卅人，自四月起上工至今兩個月，服務高市九個地區；隨著玉荷包荔枝產季到來，總計投入七成人力採收，完成一千一百六十三個任務，耐操好用，大受好評。

卅三歲彭俊維畢業於文化大學法律系，原本在律師事務所工作，和同學一起報考農業師傅，未來想當個型農，與好友一同務農；從小家中務農的六十歲林運財，自中鋼退休後，保持退而不休的精神，為土地盡一份心力。

但農業師傅人力還是太少，農委會將加碼六龜團支援旗美地區，將進行體能測試，男生背負十公斤、女生五公斤沙包，競跑五十公尺，並做資格經歷評分，最後錄取卅人；總計全台推出十一個農業技術團與十七個農事服務團，投入六百七十個人力，全面支援季節性農業勞動力。

市府農業局科長梁銘憲表示，計畫提供勞健保，工作獎勵金每月最高八千八百元及務農基金最高一萬元，月薪最高可達五萬元；另提供農業專業技術訓練，練就一身好功夫，希望生力軍成為種子部隊，帶領更多人投入農事服務產業，用專業與技術翻轉農業生產環境。