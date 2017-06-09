〈南部〉林火燒出垃圾山 高市府看了也傻眼

2017-06-09

旗山人指善後消極 醞釀抗議

〔記者黃佳琳、蔡清華／綜合報導〕實踐大學高雄校區附近一處山林，因上月底的一場火警，燒出山林內又被亂倒垃圾，且垃圾量體幾乎成了一座小山，造成旗山上萬家戶被迫置身在空污、上百萬高雄居民恐喝到垃圾水的危機。當地居民向各單位投訴後，指控各單位擺爛、沒有積極處理，醞釀集結抗議，嗆花媽「踹共」。

高市環保局副局長張瑞琿澄清，不是沒有積極作為，而是垃圾量體太大，地主又無力清除，即使環保局代位執行、求償，目前台灣也找不到有能力處理如此大量垃圾的民間掩埋場，已派員警戒並澆水降溫，避免垃圾再度自燃，影響空氣品質。

這處位於旗山區旗文路的山坡地，處於旗山溪流域上游，該處的水文品質，直接影響大高雄地區上百萬民眾的用水安全。

記者昨天實地走訪該處，剛抵達現場就聞到一股刺鼻燃燒塑膠味，放眼望去，土石夾帶垃圾，大量堆置在山林邊坡，垃圾量體至少有兩棟十五層樓這麼多，垃圾堆裡飄出悶燒後的白煙，味道令人作嘔。

當地洪姓居民指出，上月廿七日發生山林火警，消防隊到場灌救，消防水柱竟沖出這場非法傾倒垃圾的事件，居民才驚見家園旁竟被堆滿垃圾；事後投訴市府環保局、市長信箱等，都沒有見到市府派員積極處理，即使這幾天每天都發生悶燒火訊，市府也僅派員澆水降溫，沒看到積極作為把垃圾移除，讓居民終日暴露在焚燒垃圾後產生的毒素下生活。

承租該筆土地的鄭姓人士辯稱，因屋前擋土牆不斷崩塌，僱工回填土方加固，不曉得回填的土方裡夾帶大量垃圾，也無力處理這個問題，「要罰就讓他罰吧！」

環局：已裁罰地主 限期清除

環保局已先對鄭裁罰六千至三萬元，要求提出廢棄物處置計畫書，完成刑事偵查作業後限期清除，如未完成清除，環保局即依廢清法代履行；涉及刑事責任部分，已會同環保警察共同偵辦。

環保局表示，五月卅日起積極介入處理，消防局及環保局協助滅火，之後經歷南部大雨，悶燒情況獲得控制；昨天復燃又冒煙，截至昨天中午，已再次控制。