〈南部〉團結青農 台東地區農會設聯誼分會

2017-06-09

〔記者張存薇／台東報導〕團結青農的力量，開創更多未來！台東地區農會昨天成立全縣第一個青年農民聯誼會的分會，東區農總幹事李建通指出，農會將協助青農從生產、栽種技術提升到行銷輔導，而繼東區農之後，太麻里、鹿野、關山等農會今年也將成立青農分會，號召更多青年從農，為農村注力更多活力。

近年來因政府鼓勵青年返鄉或從農，越來越多年輕一代參與農業，台東縣青農聯誼會成立兩年多，目前已有近兩百位會員，輔導單位縣農會推廣部主任李俊德表示，其實透過在地農會，更能協助在地農民推動在地農業，且青農很團結，會在不同作物農忙期互相換工幫忙，也一起到外縣市行銷、推出公益活動，將陸續在各地成立青農分會。

李建通表示，以東區農轄區內的鳳梨釋迦產業來看，因成功外銷，估計近幾年加入產銷的青年農民就有三、四百人，其中「農二代」多需要產品、作物的行銷協助，而首度接觸農業的年輕人則需要從生產方面開始輔導，東區農未來將配合台東農改場開設技術栽培等課程。

東區農青農分會首任分會長為紅龍果農友陳祥介、副會長為茶農陳弘儒，書記為紅龍果農友郭明哲。陳祥介說，務農十幾年，以前都是自己單打獨鬥，現在有一群青農伙伴一起努力，討論新觀念、新作法，對務農很有幫助。