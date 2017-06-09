〈南部〉租約爭議不斷 恆春漁會︰新攤商暑假前進駐

2017-06-09

舊攤商抗議 漁會︰租約效力由司法裁定

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春區漁會新團隊四月六日接手後，與生鮮市場攤商租約爭議不斷，雙方經歷抗爭及多次司法對決，舊攤商在屏縣議員陳文弘及恆春鎮代蔡新將等人帶領下，昨早在恆春區漁會陳抗爭取生存權，漁會強調租約效力由司法裁定，暑假前新攤商將進駐營業。

舊攤商們拉起白布條怒吼，指控海鮮餐廳的生財器具上月被漁會強行搬出後，在室外風吹日曬，攤商自救會除提告毀損，向法院聲請的假處分也裁定漁會讓他們搬回，沒想到漁會已重新出租。

屏縣議員陳文弘及鎮代蔡新將指出，新漁會團隊比黑道還惡劣，竟然半夜將攤商器材丟到戶外，法院假處分裁定要求回復攤商也置之不理，希望新團隊讓政治歸政治，不要為難討生活的無辜攤販。

恆春區漁會總幹事江家蓁表示，舊攤販租約違法事證明確，一切動作都經過漁會理事會同意執行，將針對假處分進行抗告，目前部分新攤商已經開始營業，暑假前全數六家攤商都會進駐，提供遊客生鮮漁獲。

四月六日恆春漁會新團隊上任後，與生鮮市場攤商持續上演「漁會人生」戲碼，先是四月十日舊攤商被新任團隊要求七日內自行遷移，四月二十六日卻有攤商成功繳租金續租，但二十八日漁會進行斷水電，還要求五月十日前撤離。

雙方角力過程中最爭議的是，漁會團隊突然在五月七日凌晨突襲清空，並強調兩天前曾公告提醒攤商，引發攤商拉白布條抗議並訴諸司法，經過約一個月的法律攻防，舊攤商成功取得法院假處分裁定，但漁會強調已提抗告，並強勢讓新攤商進入營業；曾風光一時的生鮮攤販區烏煙瘴氣，部分知名老攤商早已另起爐灶，遠離這塊是非之地。