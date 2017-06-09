〈台北都會〉瘋狂一夏 北市5項水上活動免費玩

2017-06-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕暑假將至，清涼解熱的水上活動是不少人出遊首選，北市體育局於明起至八月十三日，每週六、日在大佳河濱公園大直橋下，舉辦水上免費體驗活動，包括獨木舟、ＳＵＰ立槳式浪板、傳竹筏、龍舟及首次推出雷射型帆船等五大項，共七梯次、近六百個名額，體育局透露，前兩梯次已秒殺額滿。

體育局昨舉行記者會，找來形象陽光的藝人小嫻站台，邀親子到河濱公園感受運動魅力，體育局副局長蔡培林與小嫻一起在「瘋狂一夏玩水趣」打卡，宣告活動開跑。

體育局科長羅國偉指出，獨木舟適合初次接觸的民眾及親子共同體驗，ＳＵＰ立槳式浪板不同於一般衝浪板，是附有划槳的浪板，屬於進階體驗項目，適合年輕人；龍舟穩定性高、速度慢，適合大眾參與。

傳統竹筏是都會區民眾較少接觸，最特別的是雷射型帆船，為單人操控的單帆船型，羅國偉說，一般帆船仰賴風力行駛，大都在海邊從事這項水上活動，今年特地搬到大佳河濱公園的河岸，讓民眾體驗，增添新鮮感。

羅國偉說，這五項水上體驗全部免費，即日起採網路預約報名，總共七個梯次、近六百個名額，每梯次限報一項活動，每人每天最多報名兩項，參加對象年齡七歲到七十歲。相關資訊至http://crazysummer2017.wakeup.com.tw查詢。