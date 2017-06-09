〈台北都會〉合作前國腳 仁愛國中將招足球生

2017-06-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市仁愛國中體育班游泳隊在去年、今年全國中學運動會獲得冠亞軍的佳績，校內的體育性社團也相當多元，仁愛國中進一步「加碼」，將在一○六新學年度、九月招收足球專長學生，成立十一人制足球的運動社團，讓學生在課業之餘，多點運動也能發掘興趣，讓課業與體育並重發展。

足球是全世界參與人數最多的運動，北市教育局科長黃國忠說，目前北市民族國中、北投國中，以及復興、中正、和平高中，開設的體育班有足球項目與足球隊，幼兒足球也相當盛行，加上近年來運動風氣漸盛，足球參與度也有提升。

仁愛國中目前有巧固球、射擊、五人制足球等社團，並有兩個體育班，分別是游泳與跆拳道，參賽成績不俗。仁愛國中體育組長游景逸指出，今年在全中運拿到了五面金牌、而打破大會三項紀錄的泳將王冠閎，便就讀於仁愛，前職籃球星哈孝遠也是校友。

因此，仁愛國中規劃新的發展模式，與國內唯一擁有亞足職業級教練證的前國腳陳信安創立的「陳信安足球學校」合作，並在新學期、九月，針對學區招收有興趣十一人制足球的學生，進入學校普通班。

游景逸說，五人制足球在室內球場練習，十一人制多半是戶外，校內並無足球場讓學生練習，未來十一人制足球的學生，將到足球學校練習，由專業教練指導，期盼培育出許多優異的足球小將，凡有興趣的學生都歡迎加入。