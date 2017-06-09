〈台北都會〉亞洲首棟 宏國大樓獲國際室內空品認證

3年花千萬 更舒適更節能
〔記者張議晨／台北報導〕宏國建設斥資千萬、耗時三年改善宏國大樓室內空調設備及通風路徑，除室內空氣品質獲大幅改善外，夏季用電量更減少十八％，該大樓也成為亞洲首棟取得「UL室內空氣品質認證」的建築，昨天舉辦授證儀式。宏國集團大家長林謝罕見指出，宏國斥資改善大樓空氣品質，不僅是為大樓租戶健康做好把關，也代表對辦公環境的重視。
位於敦化北路上的宏國大樓建成超過卅年，興建時就採用自然通風設計，讓室內熱空氣可循空氣廊道自然排出。二○一四年起，宏國斥資更新大樓內部空調設備及內部通風管路和空氣品質，讓該棟大樓比建成之初更「綠」更「節能」，並獲產品安全認證機構「UL（Underwriter Laboratories Inc）」頒發「建築物室內空氣質量認證」。
林謝罕見說，近幾年大家都在關注空氣品質對人體的危害，以國健署統計資料來說，肺癌在二○一四年佔國人十大癌症第二名，顯示空氣品質惡化影響到民眾健康。
林謝罕見指出，為提升辦公品質，宏國斥資數千萬元改善舊有設備，還由最具國際信譽的UL提出室內空氣品質認證，不僅成功改善空氣品質，舒適的辦公環境及清新空氣還可保持頭腦清晰，提升工作效率。
台北市長柯文哲昨也受邀出席授證儀式，柯文哲表示，台北市戶外空氣品質是西岸城市數一數二，政府也在一○一年公布「室內空氣品質管理法」，但僅納管KTV、戲院，私人大樓仍鞭長莫及。盼宏國大樓可作為私人企業樣板，說服其他企業大樓跟進，關注室內空氣品質。