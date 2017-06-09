〈台北都會〉中央容移換算公式 柯批騙局

2017-06-09

容積代金論壇砲聲隆隆

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕北市府昨晚於市政大樓舉辦「容積代金公民論壇」，談論北市容移制度，公保地主、大稻埕地主及都市團體都到場發表意見。市長柯文哲作結論時說，市府會要求中央立刻改掉根本是騙局的容積換算公式，不能讓建商跟財團有利可圖、有機可乘。他說，若維持一半容積、一半代金，那市府收取代金儘量維持購買公保地，並會與內政部、立法院討論到底應該要怎麼解決。

會中地主多次對市府官員咆哮，要他們馬上還錢。更有民眾酸負責主持的市府專員、元大人壽前董座千金王寶萱「家世好、顏值高」，但卻罵人垃圾，要求她應道歉。

容移高額價差沒還給地主

林洲民表示，根據容移公式，平均一坪公保地可換算成三．二坪樓地板面積實在太高，不滿地說：「全世界沒有一個國家、城市拿道路當作建築面積。」他也點出，從九十七到一○六年的一四三件公保地容移，政府取得的公保地九．二九公頃、公告現值二百五十億元，卻產生三十．五公頃樓地板面積、市值六百五十四億元，中間價差四百億元並未還給地主。

市府已發文中央促修公式

而面對議會維持容移雙軌制，北市府七日已向內政部發文希望可以修訂容移公式，如刪除其中的「接受基地容積率」；市府也擬規範容移範圍與條件，如精進移入基地限制條件及規範「容移分區」，如新興發展區為南港、內湖，市郊區為士林、北投等，並規定只能在各分區內容移。

公保地自救會理事長李奇昱說，都發局說容積是公共財，但對公保地地主自己家土地是私有財，「我老婆可以跟別人共享嗎？」他也說，古蹟、大稻埕歷史街區移轉，部分無須經過都審會，但公保地卻要審查一年。在場的大稻埕地主不滿地反駁，大稻埕也是受害者，但要容移要整修更新，整個修復、勘驗，平均六、七年才有辦法容移，甚至透露願意加入代金制度。

李奇昱也提到，若要靠容積代金解決公保地問題，至少還要再花一千年！但後面發言的OURs專業者都市改革組織理事蔡佳明指出，根據舊制，平均一年只移出○．九八公頃，也要一二一七年才能全部買完。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，古蹟容移是原本存在容積移轉到其他基地，但道路並不存在容積，而是被創造出來的，卻是以都市環境容受力為代價，認為不該把矛頭對準市政府，而是跟政府團結向中央要求不合理的制度。