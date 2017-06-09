〈台北都會〉基隆大武崙治水 長期目標截流分洪

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆大武崙溪三年溢堤淹兩次，兩岸居民淹怕了，基隆市政府與水利署研議治水方案有譜，短期淹水重災區做防洪牆，二十天至一個月內完成；長期計畫則是在中上游做截流分洪。
六月二日暴雨，大武崙溪兩次溢堤，造成基金一路二○八巷口汪洋一片，這也是該處三年來兩度因溪水溢堤淹水。
這幾天在環保局與國軍協助下，環境大致已恢復，大武崙溪開始清淤，河岸堆置高高的淤泥。工務處長張元良表示，晚間就將淤泥運走。
先於岸邊施作防洪牆
市長林右昌昨再度到重災區大武崙溪沿岸勘查，他表示，市府與水利署討論大武崙溪整治方案已有共識，短期在溢堤淹水區沿著護岸施作一百二十公分高、十五公分厚的防洪牆，長度約三百五十公尺，進行初步的保護措施。
目前水利署在人行道上臨時佈設的防汛塊，昨晚開始吊離一部分；昨天下午，廠商開始進場施作防洪牆，預估二十天至一個月內完成。
林右昌說，中程措施將選擇適當地點設置滯洪池，長期計畫是在大武崙溪中上游設置兩條截流分洪渠道，分別為一．五公里及二．七公里長，將中上游溪水流到大武崙澳底海邊，水利署後續還要做水流試驗設計等，才會定案。
林右昌強調，截流分洪一定要做，大武崙溪淹水的問題才能根治，相關預算希望中央能夠支持。
市議員洪森永、秦鉦和莊錦田皆認為這樣的治水計畫是正確的，希望水利署儘速提出詳細計畫，加快腳步施作，基隆人不能再等了。