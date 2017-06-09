〈台北都會〉蔡壁如「密會」趙藤雄 議員轟透明破功

2017-06-09

〔記者何世昌、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕市長室主任蔡壁如昨首度赴台北市議會列席備詢，她否認可能任台北農產運銷公司董事長，但鬆口，曾私下與遠雄集團董事長趙藤雄見面談解約，過程未留任何紀錄。國民黨市議員吳世正痛批，按照廉政委員會邏輯，「蔡趙會」未留紀錄就是密會，柯市府公開透明破功！

蔡坦承會面談解約 未留紀錄

蔡壁如昨首度赴市議會備詢，吳世正質問蔡壁如，曾與趙藤雄見面幾次？蔡壁如坦言三次，第一次是陪市長柯文哲出席、第二次是去年八月底去傳達訊息、第三次是陪同副市長出席。

蔡表示，第二次只有自己去跟趙談解約，但她幾乎沒講話，都是趙在抱怨、講年輕時代的事情；針對「解約」一事，趙並未回答。

吳世正追問，第二次見面有無留下會議紀錄？蔡回應「這不是一個會議，沒有留下任何紀錄」，也無錄音檔。吳話鋒一轉批，當年馬英九率團與趙藤雄會談，並留下錄音檔，竟被柯市府廉政委員會講成「密會」，而今「蔡趙會」連錄音檔都無，這才是密會。

蔡接北農董座？柯、蔡均否認

國民黨市議員除了關心密會，也劍指蔡壁如涉入台北農產運銷公司人事案，市議員陳重文昨指，外傳蔡要出任董事長；對此柯、蔡一致否認，柯更直呼「離譜」，強調「不可能，蔡不適合」。

據了解，北農董事長人選北市府屬意副市長陳景峻；至於總經理，農委會推派作家吳音寧出任，但北市府與農委會暫無共識。對此，柯文哲昨早聯訪表示，已與農委會約好下週當面談總經理人事；吳音寧形象雖好，但「菜市場還滿複雜的」。

媒體追問吳是否夠專業？柯未正面回應，僅說這要一組人上去，「夠厲害一個就搞定，不夠厲害就一組人，看要搭配顧問什麼的。」