〈台北都會〉7.1中共黨慶柯赴雙城論壇 挨批拍馬屁

2017-06-09

〔記者郭安家／台北報導〕本報獨家掌握消息，今年將在中國登場的台北、上海雙城論壇，兩岸規劃台北市長柯文哲七月一日抵達上海，隔天參加該論壇，不過，七月一日也是中共黨慶、香港回歸紀念日，引發不小政治聯想。對此，民進黨市議員王世堅昨批評，市議會總質詢六月中即結束，柯明明有其他時間可挑，當天赴中無疑是拍馬屁、吹捧中共。

王世堅︰明明有其他時間可挑

市議會昨市政總質詢，國民黨市議員陳重文質疑雙城論壇卡關，但柯文哲不僅保密到家，還加碼向中方喊話，「兩岸一家親還不錯，比兩岸一家仇好啊！至少大家不要吵架」、「至少我們先釋出善意」；柯還說「我覺得可以彼此視為家庭，這我同意。」稍後柯再強調，「兩岸一家親」是中共總書記習近平說法，他只是照著講。

市府︰論壇舉辦時間尚未定案

不過，據了解，兩岸已磋商雙城論壇時間，柯文哲於中共黨慶當天抵達上海，七月二日則辦雙城論壇主論壇、分論壇，柯將與上海市長應勇、上海台辦等人士會面，但統戰部或黨層級人士則還未確定。對此，北市府發言人劉奕霆表示，舉辦時間、細節皆由雙方幕僚單位協調中，仍未定案。

柯文哲於議會答詢則談到，他向中方表達論壇時間「不能拖太晚」，因八月世大運他沒時間去上海，若中方希望他親自去上海，時間至少要於世大運前一個月以上；他對此樂觀其成。

對此，王世堅受訪說，過去雙城論壇會避開七月一日敏感時間，此外，市議會總質詢六月中即結束，柯明明有其他時間可挑，當天赴中無疑是拍馬屁、吹捧中共。他說，柯文哲明知台灣年輕人天然獨、自己支持者多為淺綠，每年卻還要交一張答案卷給中共，加碼對中南海交心，換得訪問中國、拉抬自己的入場券。

柯文哲還於議會重申兩岸主張是「友中、親美日」，並指因為日本跟著美國走，兩岸關係則是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，「坦白講還加上『互相諒解』，有時你要體諒我的困難、我體諒你的困難，不然事情做不下去。」

但稍後，藍營市議員汪志冰酸說，柯文哲「兩岸一家親」已過時，而台南市長賴清德「親中愛台」獲得總統府認證，也是以後指標，汪還準備一個「蔡皇帝（指總統蔡英文）聖旨」要柯「接旨」，柯則笑臉收下。