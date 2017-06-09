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〈台北都會〉綠探風向 侯宜友：參選新北就辭

2017-06-09

朱立倫搶話：由我決定

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜被視為國民黨下屆參選新北市長熱門人選，昨天市政總質詢時，民進黨議員何博文質疑挾行政資源跑透透，要求「要選就辭掉副市長」，侯友宜表示「如果決定參選，一定辭職」；站在一旁的市長朱立倫卻多次罕見搶話表態，人事任命是他決定，侯友宜要辭，「准與不准、時間、態度，是我決定。」

侯友宜日前答覆議員林秀惠詢問黨籍時表示，「以前沒有加入民進黨，現在有加入國民黨」，昨天引起何博文「真心換絕情」、廖筱清「背信忘義」批評，侯友宜強調，當事務官的時候完全沒有加入任何政黨，到新北市任職後是政務官，政務官有選擇政黨的權利。

何博文說，侯友宜過去獲民進黨拔擢，重用與栽培，如今與民進黨切割，還挾行政資源新北跑透透，讓人有「真心換絕情」的感覺，要求他如果要參選，就要辭去副市長職務；廖筱清則批侯友宜切割，連罵三次「背信忘義的人」。

侯友宜解釋，高中時加入國民黨，後來從事警職就沒有參與政黨，四年前加入國民黨，此時一旁的朱立倫搶著說明，不是重新加入，是「回復黨籍」；侯友宜也回應何博文，「如果決定要選一定辭職」。

稍後，議員李坤城追問朱立倫會不會准侯友宜辭職，朱立倫說，會看市政的需要、適合的時間決定，他還多次主動搶麥克風，語氣堅決表示，侯友宜要辭職「准與不准、時間、態度，是我決定」。

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  • 民進黨議員要求「要選就辭掉副市長」，侯友宜（右）表示「如果決定參選，一定辭職」。（記者何玉華攝）

    民進黨議員要求「要選就辭掉副市長」，侯友宜（右）表示「如果決定參選，一定辭職」。（記者何玉華攝）

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