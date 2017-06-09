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〈台北都會〉新北捷運公司年底成立 預算9月送審

2017-06-09

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌可望明年底通車，接續還有捷運安坑線、三鶯線營運，新北市長朱立倫昨在市政總質詢時表示，市府規劃在今年底至明年初成立新北市捷運股份有限公司經營管理，預算將於九月送議會審議。

民進黨團書記長鍾宏仁、議員何博文、李坤城、周雅玲、鄭宇恩、廖筱清等人，昨天針對新北捷運未來經營方式質詢指出，台北捷運、桃園捷運都依大眾捷運法第廿五條成立捷運公司管理，台中捷運雖尚未營運，也積極籌設公司，反觀新北市的淡海輕軌將於一○七年底完工通車，卻遲不見成立新北市捷運公司的打算。

鄭宇恩進一步說，淡海輕軌統包招標，由中鋼團隊得標，團隊分工由高捷負責代操作及維修，依據新北市捷運局的合約方式，除了車票收費率標準由營運機關決定，其餘機電維護、營運策略規劃及收入等皆由高捷取得，高捷宛如淡海輕軌的管理營運公司，質疑未來責任歸屬如何釐清。

朱立倫：淡海輕軌營運委高捷

朱立倫表示，淡海輕軌營運和維修的勞務委外，可以降低成本，不需要一開始就聘用大量的維修人員；中鋼是淡海輕軌的工程包商，也是高捷最大的股東，負責前三年的營運、維修，不過行政、財務、票價、盈虧仍由市府負責，並逐步培訓專業營運人員，三年後，再視情況選擇繼續委外或是市府收回經營。

朱立倫指出，新北捷運公司已在籌劃中，額定資本額是卅億元，實收資本額將視情況而定，預計年底成立，董事長、總經理將採兼職的模式，預算會在九月送新北市議會審議。

淡海輕軌通車時成立警察隊

何博文提出應設立捷運警察隊，警察局長胡木源說，預計在淡海輕軌通車時成立，編制十五名警力，初步先在交通大隊下設一個分隊，未來再逐步提升層級。

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  • 淡海輕軌一○七年底完工通車，市府將於今年底成立新北捷運公司。（記者何玉華攝）

    淡海輕軌一○七年底完工通車，市府將於今年底成立新北捷運公司。（記者何玉華攝）

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