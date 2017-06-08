〈南部〉寵物運動公園石磚滿地 猶如「天堂路」

2017-06-08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安平區有一座花費三千多萬元打造的寵物運動公園，但卻少有人知道，公園也乏人管理，設施破舊。市議員呂維胤昨天批評，該公園的寵物設施，充滿石子、磚頭，猶如一條「天堂路」，嘲諷莫非這是要用來訓練軍犬的嗎？

農業局將現勘 釐清管理權責

呂維胤要求工務局及動物防疫所應立即改善，並建議未來將開闢的公園也可興建寵物園區，讓飼主與毛小孩能有更多地方遊憩。不過，農業局長許漢卿說，是工務局管理的；而工務局長蘇金安則說，一公頃以下的社區公園是由各區公所管理；民政局長陳宗彥表示，只要是社區公園就由區公所來管理。但到底誰管理？各單位莫衷一是，農業局將會同相關單位擇期現勘，並釐清管理權責。

呂維胤表示，安平的寵物運動公園是目前台南市唯一的寵物公園，自二○○八年啟用至今，由工務局完工後交由動保處接管，但管理、維護十分不足，甚至二○一五年才整修過，但眾多設施嚴重破損依舊。

他批評說，寵物公園原本應是平順的地洞設施，卻充滿石子、磚頭、雜草，宛如天堂路一般，許多遊樂設施、休息處及清潔用品箱也都敗壞、失修，讓應是寵物天堂的寵物公園處處充滿危機及髒亂，飼主避而遠之，乏人問津。

他建議，台南南山公墓外圍目前預定要陸續開闢的五座公園，未來能選一處適合的地點設置寵物公園，可以參考新北、新竹、高雄以及屏東的寵物公園作法，打造完善的動物友善公園。