〈南部〉台南特教自編經費 六都中最少

2017-06-08

每位特教生平均27萬餘元

〔記者蔡文居／台南報導〕根據教育部統計，一○五年度六都特殊教育自編經費，台南市每位特教生平均只分得廿七萬餘元，也不如剛升格的桃園市，在六都敬陪末座。市議員陳怡珍昨天提出質詢，指市府照顧身障學生仍有待加強。

教局長︰符合教育部規定

教育局長陳修平表示，她不清楚其計算來源及方式，特教經費來源很多元，相關津貼預算是否計入不得而知。不過，南市特教經費均符合教育部的規定，佔教育局預算的五％以上，而且南市均超過五％。

陳怡珍表示，六都教育局自編的特教經費，平均每位特教生的預算，台北市五十一萬餘元，新北市卅九萬多元，台中市卅六萬多元，高雄市約卅萬元，桃園廿八萬餘元，南市則約廿七萬元。

她表示，最近接獲多重障礙生的家長陳情，學校內負責協助照顧孩子的特教學生助理人員，年年面臨經費不足的問題。腦麻或多重障礙的輪椅生，在學習中亟需助理人員幫忙。以北區大光國小為例，五至六月經費缺口還有廿萬餘元，呼籲教育局應儘速給予經費，讓特教學生安心就學。

教育局長陳修平表示，特教學生助理人員的工作有其必要性，目前經費已較合併前增加二．七倍，每年核發二千二百萬元以上。將就大光國小的個案進行了解，以每年申請人員的障礙別及人數來評估，並考慮寒暑假增聘的情形。

另外，市議員李退之先前反映，溪北區多位「慢飛天使」國三升高中，面臨被迫遠赴距家卅公里遠的台南市區就讀，已獲市府解決。昨天，李退之帶領多位家長及校方到議會當面向賴清德及陳修平致謝，並致贈學生所製作的布偶，表達感謝之意，希望讓明年溪北區的特教生也能比照今年模式就近入學。