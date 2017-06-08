〈南部〉1999投訴 路燈障礙排第一

2017-06-08

其次為障礙清除、空污

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市1999首次針對六十五萬餘筆陳情資料做大數據分析，在市府二三二個機關裡，民眾反映前三名「爐主」為養工處、環保局、交通局，通報事項前三名為路燈障礙、障礙清除、空氣污染。

高市研考會主委劉進興表示，這是1999從民國九十七年成立後，首次委外進行的大數據研究與分析，相關資料都有具體意義，可作為各機關推動政策參考，例如日前工務局推動的中華路路平計畫，就是依據1999累積的民意。

1999主任何宜綸則指出，委外專業研究機構除協助分析數據，後續也提供一套軟體，讓市府可獨立進行數據研議，找出民眾較關心的議題、需要的資源。

大數據分析掌握民意

研考會說明，此研究案是委託國內某知名語意分析單位，從一百年（縣市合併首年）到一○四年的六十五萬餘筆民眾陳情資料，與市府超過百萬筆處理資料進行交叉比對與細部分析，協助市府掌握民意走向，在後續市政內容、作業流程與系統調整層面，提供更有效、更貼近基層的服務。

研考會統計，1999成立第一年電話總量約十六萬餘筆，縣市合併前成長到五十九萬餘筆，合併後首年六十五萬餘筆，最高紀錄為一○三年（氣爆）達九十二萬餘筆，一○四年降至九十萬餘筆、一○五年九十一萬餘筆。

相關資料可至研考會官網查詢。