| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉1999投訴 路燈障礙排第一

2017-06-08

其次為障礙清除、空污

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市1999首次針對六十五萬餘筆陳情資料做大數據分析，在市府二三二個機關裡，民眾反映前三名「爐主」為養工處、環保局、交通局，通報事項前三名為路燈障礙、障礙清除、空氣污染。

高市研考會主委劉進興表示，這是1999從民國九十七年成立後，首次委外進行的大數據研究與分析，相關資料都有具體意義，可作為各機關推動政策參考，例如日前工務局推動的中華路路平計畫，就是依據1999累積的民意。

1999主任何宜綸則指出，委外專業研究機構除協助分析數據，後續也提供一套軟體，讓市府可獨立進行數據研議，找出民眾較關心的議題、需要的資源。

大數據分析掌握民意

研考會說明，此研究案是委託國內某知名語意分析單位，從一百年（縣市合併首年）到一○四年的六十五萬餘筆民眾陳情資料，與市府超過百萬筆處理資料進行交叉比對與細部分析，協助市府掌握民意走向，在後續市政內容、作業流程與系統調整層面，提供更有效、更貼近基層的服務。

研考會統計，1999成立第一年電話總量約十六萬餘筆，縣市合併前成長到五十九萬餘筆，合併後首年六十五萬餘筆，最高紀錄為一○三年（氣爆）達九十二萬餘筆，一○四年降至九十萬餘筆、一○五年九十一萬餘筆。

相關資料可至研考會官網查詢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
無人駕駛小巴轉彎穩 陳菊滿意

高雄市引進全台第一輛無人駕駛小巴，市長陳菊昨天到駁二特區試乘。她強調，曾到法國試乘過無人駕駛小巴，是走直線，這次卻有好幾處轉彎，感覺很穩，她…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：〈南部〉1999投訴 路燈障礙排第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.