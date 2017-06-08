〈南部〉美濃米熱銷 60幾萬公斤賣光

2017-06-08

高雄147良質米上市才八個月

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃米有多夯？去年美濃區生產六十幾萬公斤的高雄147良質米，上市才八個月，六十幾萬公斤的米全數賣光，美濃農會還特別發布新聞，避免消費者白跑一趟，但農會總幹事鍾清輝還是被誤會，地方耳語他把美濃米轉賣到他處去，牟利賺取價差。

鍾清輝笑說，從以前聽到現在，通常都只有米賣不完，媒體憂心大聲疾呼要民眾盡量採購白米，讓辛苦的農民得以度過難關的說法，但美濃米外觀和食味佳、米飯有淡雅香氣且不過分濃郁、冷飯食用仍保有香甜的口感，是饕客首選之米，即使去年收購一百八十公頃、約六十幾萬公斤的良質米，但還是不夠賣，連零售商家也進場搶貨，人氣相當夯。

今年產量增至八十幾萬公斤

今年，與美濃農會契作生產高雄147良質米的稻農，從去年的一百八十公頃提升到二百一十公頃，產量也從六十幾萬公斤成長到八十幾萬公斤，美濃農會預估，根據市場熱銷程度來看，今年生產的新米，可能在明年稻米的採收期前，就會被搶購一空。

昨天上午，美濃農會舉辦高雄147良質米上市發表會，米達人介紹美濃高雄147米從產地到餐桌的生產流程，高市農業局長蔡復進現身力挺，美濃家政班媽媽們也說，採用高雄147煮出來的米飯，冷飯不會變硬反而更Ｑ彈有香氣，非常適合為家人帶便當。