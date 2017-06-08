| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉行車駕駛禁吸菸 兩年罰逾兩千件

2017-06-08

約一百卅三萬罰款入市庫

〔記者黃良傑／高雄報導〕汽機車駕駛禁行駛中抽菸，新制上路至六月底將屆滿二年，交通大隊統計高市迄今已裁罰二二一九件，約一百卅三萬元罰款入市庫，並分析發現最會違規時間，就在上、下班途中，警方提醒民眾，取締「行車抽菸」不曾鬆手。

騎士違規多於汽車駕駛

交通大隊表示，「道路交通管理處罰條例」修訂汽機車駕駛行駛中，若抽菸影響到他人，包括手持香菸、吸食、點燃，致影響他人行車安全，開罰六百元，新法自一○四年七月一日上路，迄今總計開罰二二一九件，仍以機車騎士違規最多，共計一九四○件，其次是汽車駕駛二七九件。

交警指出，違規行車點、持、吸菸，仍以機車騎士居多，除了針對車主拍照逕行舉發外，攔車開單的違規男女比例為男一四○六人、女五十九人，違規仍以男性居多。

下班尖峰時段開單最多

交大分析比對大數據，發現違規時間以下午五至七點間最多，開出四六九張罰單，此時恰好是下班尖峰，其次是上午七至九點間，也是上班途中，評估可能上下班塞車，駕駛、騎士忍不住抽菸提神，輕鬆一下或打發時間，提醒民眾避免違規，致荷包失血。

據統計，去年全年取締八五一件，今年一至五月底就取締四四○件，較去年同期三六八件，多出七十二件，交大呼籲民眾勿抱持僥倖心態，警方持續取締行車抽菸，絕不鬆手，也不會睜一眼閉一眼。

廣告
  • 高市警方取締行車抽菸，發現上下班駕駛、騎士最會犯，近二年內裁罰二二一九件，進帳逾一百卅三萬。（記者黃良傑攝）

    高市警方取締行車抽菸，發現上下班駕駛、騎士最會犯，近二年內裁罰二二一九件，進帳逾一百卅三萬。（記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
無人駕駛小巴轉彎穩 陳菊滿意

高雄市引進全台第一輛無人駕駛小巴，市長陳菊昨天到駁二特區試乘。她強調，曾到法國試乘過無人駕駛小巴，是走直線，這次卻有好幾處轉彎，感覺很穩，她…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：〈南部〉行車駕駛禁吸菸 兩年罰逾兩千件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.