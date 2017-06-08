〈南部〉行車駕駛禁吸菸 兩年罰逾兩千件

2017-06-08

約一百卅三萬罰款入市庫

〔記者黃良傑／高雄報導〕汽機車駕駛禁行駛中抽菸，新制上路至六月底將屆滿二年，交通大隊統計高市迄今已裁罰二二一九件，約一百卅三萬元罰款入市庫，並分析發現最會違規時間，就在上、下班途中，警方提醒民眾，取締「行車抽菸」不曾鬆手。

騎士違規多於汽車駕駛

交通大隊表示，「道路交通管理處罰條例」修訂汽機車駕駛行駛中，若抽菸影響到他人，包括手持香菸、吸食、點燃，致影響他人行車安全，開罰六百元，新法自一○四年七月一日上路，迄今總計開罰二二一九件，仍以機車騎士違規最多，共計一九四○件，其次是汽車駕駛二七九件。

交警指出，違規行車點、持、吸菸，仍以機車騎士居多，除了針對車主拍照逕行舉發外，攔車開單的違規男女比例為男一四○六人、女五十九人，違規仍以男性居多。

下班尖峰時段開單最多

交大分析比對大數據，發現違規時間以下午五至七點間最多，開出四六九張罰單，此時恰好是下班尖峰，其次是上午七至九點間，也是上班途中，評估可能上下班塞車，駕駛、騎士忍不住抽菸提神，輕鬆一下或打發時間，提醒民眾避免違規，致荷包失血。

據統計，去年全年取締八五一件，今年一至五月底就取締四四○件，較去年同期三六八件，多出七十二件，交大呼籲民眾勿抱持僥倖心態，警方持續取締行車抽菸，絕不鬆手，也不會睜一眼閉一眼。