| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉瀰力村男水墨 佳士得春拍亮眼

2017-06-08

拍得近82萬 南台灣第一人

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「我是正港屏東人啦！」第一次聽到「瀰力村男」會以為他是日本人，一九六○年在屏東里港鄉荖濃溪北岸的瀰力村出生的王家農，為了紀念出生地，以「瀰力村男」為名創作現代水墨，開創獨樹一格的技法，一幅故居老樹畫作，在今年佳士得香港春拍中，拍出台幣近八十二萬，是南台灣唯一進入佳士得拍場的現代水墨畫家。

巨型畫布上的點、線、面、斜紋肌理，透過增厚劑堆疊，刷墨後再擦拭墨漬，營造出獨特的層次、光影與深遠空間變化，有別於一般繪畫多以色彩、濃墨堆疊的「加法」方式創作，瀰力村男讓作畫過程像是雕刻般的「減法」，為現代水墨開創全新風格，辨識度極高，讓人看一眼就很難忘。

瀰力村男說，他國小就立定志向要當畫家，但這對務農家庭來說是個不切實際的夢想，除了自己存錢買毛筆、蒐集報紙當宣紙練習，他還記得，家人看他熱愛畫畫，但又怕畫家無法維持生計，就叫他去畫招牌「至少有錢賺」，但一路走來，不曾減弱他對作畫的熱情。

瀰力村男從淡江大學畢業，先後在電視台、百貨公司擔任美術設計，展現對商業空間的設計天份，台灣北、中、南知名商場都能看見他精彩設計，近年回到家鄉潛心作畫，並從枯樹、芒草與荖濃溪間找靈感，把對人生的體悟、山水的熱愛透過新觀念、技法與媒材轉成畫作。

減法洗滌技法 獨樹一格

屏東巴比頌畫廊董事長邱旭衝表示，瀰力村男的「減法洗滌」的技法，賦予現代水墨不同面貌，作品能進入「佳士得拍賣會」，實屬不易，期待這名台灣土生土長的藝術家能在國際發光。

廣告
  • 瀰力村男開創現代水墨的新面貌，勇闖佳士得春拍。（記者邱芷柔攝）

    瀰力村男開創現代水墨的新面貌，勇闖佳士得春拍。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
無人駕駛小巴轉彎穩 陳菊滿意

高雄市引進全台第一輛無人駕駛小巴，市長陳菊昨天到駁二特區試乘。她強調，曾到法國試乘過無人駕駛小巴，是走直線，這次卻有好幾處轉彎，感覺很穩，她…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：〈南部〉瀰力村男水墨 佳士得春拍亮眼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.