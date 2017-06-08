〈南部〉瀰力村男水墨 佳士得春拍亮眼

2017-06-08

拍得近82萬 南台灣第一人

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「我是正港屏東人啦！」第一次聽到「瀰力村男」會以為他是日本人，一九六○年在屏東里港鄉荖濃溪北岸的瀰力村出生的王家農，為了紀念出生地，以「瀰力村男」為名創作現代水墨，開創獨樹一格的技法，一幅故居老樹畫作，在今年佳士得香港春拍中，拍出台幣近八十二萬，是南台灣唯一進入佳士得拍場的現代水墨畫家。

巨型畫布上的點、線、面、斜紋肌理，透過增厚劑堆疊，刷墨後再擦拭墨漬，營造出獨特的層次、光影與深遠空間變化，有別於一般繪畫多以色彩、濃墨堆疊的「加法」方式創作，瀰力村男讓作畫過程像是雕刻般的「減法」，為現代水墨開創全新風格，辨識度極高，讓人看一眼就很難忘。

瀰力村男說，他國小就立定志向要當畫家，但這對務農家庭來說是個不切實際的夢想，除了自己存錢買毛筆、蒐集報紙當宣紙練習，他還記得，家人看他熱愛畫畫，但又怕畫家無法維持生計，就叫他去畫招牌「至少有錢賺」，但一路走來，不曾減弱他對作畫的熱情。

瀰力村男從淡江大學畢業，先後在電視台、百貨公司擔任美術設計，展現對商業空間的設計天份，台灣北、中、南知名商場都能看見他精彩設計，近年回到家鄉潛心作畫，並從枯樹、芒草與荖濃溪間找靈感，把對人生的體悟、山水的熱愛透過新觀念、技法與媒材轉成畫作。

減法洗滌技法 獨樹一格

屏東巴比頌畫廊董事長邱旭衝表示，瀰力村男的「減法洗滌」的技法，賦予現代水墨不同面貌，作品能進入「佳士得拍賣會」，實屬不易，期待這名台灣土生土長的藝術家能在國際發光。