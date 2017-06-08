| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《焦點評論》地名正名

2017-06-08

現在流行正名，台灣國應該要正名，昨天台南市議員王錦德提出安南區應正名為台江區，市長賴清德除了大表贊成，提出其他行政區也應調整，目前民政局是以行政區調整做配套作業，但建議除非有區整併的問題，如果單區可以正名，其實提早作業，也大無不可。

昨天議員提到很多地名街名，根本取得不知所以，安南區根本是原南市的最北邊，卻有一個「南」字；市長賴清德也說，現在台南的中西區、北區、東區等等，在合併升格後，早已非原本的地理定位，如何取個更符合該區歷史、人文，甚至地理定位的名稱，可以一併檢討。

如本報昨天擴大調查，台南的北區及中西區區長都說兩區如果合併可以叫赤崁區，濱海大北門的六區也有聲音表示，可以合併叫北門區或大北門區，不過受限於還未區整併，都是想法而非共識。

相較於此，既然安南區並沒有要跟別區整併的問題，而且地方推動正名為台江區也行之已久，參諸地方歷史及沿革發展，叫台江區絕對比叫安南區更吻合區民的記憶及想法，與其等待行政區劃還要耗費時日，不妨將區正名及區合併先行脫鉤，可以正名的就先正名，也可帶動地方討論氣氛，未來合併的區要叫什麼名字？也可以先凝聚共識，讓民眾對自己的「區名」更有感情，豈不一舉數得？（唐在馨）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
爭取正名台江 在地NGO發起連署

安南區正名「台江區」獲市長賴清德正面回應，讓地方十分振奮。包括台江文化促進會、海尾朝皇宮、社大台江分校等在地ＮＧＯ昨天發起「安南區正名台江區」連署行動，希望安南區能早日正名為台江區。社大台江分校執行長…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：〈南部〉《焦點評論》地名正名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.