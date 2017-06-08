〈南部〉《焦點評論》地名正名

2017-06-08

現在流行正名，台灣國應該要正名，昨天台南市議員王錦德提出安南區應正名為台江區，市長賴清德除了大表贊成，提出其他行政區也應調整，目前民政局是以行政區調整做配套作業，但建議除非有區整併的問題，如果單區可以正名，其實提早作業，也大無不可。

昨天議員提到很多地名街名，根本取得不知所以，安南區根本是原南市的最北邊，卻有一個「南」字；市長賴清德也說，現在台南的中西區、北區、東區等等，在合併升格後，早已非原本的地理定位，如何取個更符合該區歷史、人文，甚至地理定位的名稱，可以一併檢討。

如本報昨天擴大調查，台南的北區及中西區區長都說兩區如果合併可以叫赤崁區，濱海大北門的六區也有聲音表示，可以合併叫北門區或大北門區，不過受限於還未區整併，都是想法而非共識。

相較於此，既然安南區並沒有要跟別區整併的問題，而且地方推動正名為台江區也行之已久，參諸地方歷史及沿革發展，叫台江區絕對比叫安南區更吻合區民的記憶及想法，與其等待行政區劃還要耗費時日，不妨將區正名及區合併先行脫鉤，可以正名的就先正名，也可帶動地方討論氣氛，未來合併的區要叫什麼名字？也可以先凝聚共識，讓民眾對自己的「區名」更有感情，豈不一舉數得？（唐在馨）