〈南部〉無人駕駛小巴轉彎穩 陳菊滿意

2017-06-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市引進全台第一輛無人駕駛小巴，市長陳菊昨天到駁二特區試乘。她強調，曾到法國試乘過無人駕駛小巴，是走直線，這次卻有好幾處轉彎，感覺很穩，她很滿意。

這台要價超過千萬元的無人駕駛小巴，連日來在駁二蓬萊路倉庫一帶進行環境運行測試，透過電腦掃描記憶路況，測試情況良好。

高雄市長陳菊昨天試乘後表示，近年打造高雄市的生態交通、低碳宜居生活，推動的綠色交通政策，包括輕軌、太陽能船、旗鼓線電力渡輪、電動公車、公共腳踏車租賃系統等，綠色交通載具種類居全台之冠。

配合第三屆生態交通全球盛典，將從今年十月一日於哈瑪星社區與駁二蓬萊倉庫群登場，市府昨起兩天先舉辦創新智慧交通論壇，邀請歐洲在台商務協會、德國、法國代表，暢談智慧無人駕駛小巴的經驗。

高雄市交通局強調，活動為期一個月的生態交通全球盛典，將有三十個城市代表、超過七百位產官學專家與會，高雄市共將引進兩台無人駕駛小巴，屆時將擔任社區巡迴接駁車，免費讓民眾試乘。

這台智慧無人駕駛小巴採用鋰離子電池充電，設定無人駕駛時，行駛速度最高每小時二十公里，充滿電可行駛約十公里，車內共有六個座位，加上站位共可搭載十二人。

業者表示，這台無人駕駛小巴配置八顆LIDAR（光達），也可稱為雷射測距儀，並有二具攝影機、GPS定位系統等，行駛途中一旦感測到障礙物，就會立即自動減速或暫停。